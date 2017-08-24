Венгрия, всемирное логово крайне правых

"Иллиберальная демократия", закрытая к беженцам, провозглашенная венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, привлекает националистов из Европы и США, пишет специальный корреспондент Le Monde в Венгрии Блез Гоклен.

В цифрах это явление остается маргинальным: оно возникло три года назад, когда венгерский премьер-министр и сторонник независимости Виктор Орбан начал теоретически разрабатывать свою концепцию "иллиберальной демократии", а затем закрыл границу перед беженцами, говорится в статье.

Крайне правых активистов, реально поселившихся в Венгрии по своим политическим убеждениям, едва наберется человек двадцать. Но их приезд в эту страну, с населением менее 10 млн человек, являющуюся членом Евросоюза с 2004 года, охотно выдвигается на первый план парламентским помощником депутата крупной "патриотической" венгерской партии "Йоббик", движения, которое президент французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает слишком экстремистским, чтобы с ними якшаться. Аттила Ласло совершенно восхищен тем, что "Карпатский бассейн" - так он называет приграничный район - представляется землей обетованной для "белой расы". Он благосклонно принимает британцев, американцев и скандинавов, которые приезжают сюда, чтобы вместе с ним бороться против "наплыва африканцев", передает журналист.

Ник Гриффин, бывший глава Британской национальной партии (BNP), является личным другом Ласло. Он много раз с ним встречался, продолжает журналист.

Шведский издатель Дэниэл Фрайберг имеет все замашки интеллектуала. У него широкие взгляды: ему хотелось, чтобы американские альтернативные правые, оказавшиеся в центре жестоких событий в Шарлотсвилле (Вирджиния) в начале августа, присоединились к единомышленникам, водворившимся в Старом Свете, чтобы сформировать единую большую трансатлантическую политическую силу. По мнению этого огромного "викинга" в очень дорогом темно-синем костюме, узловой точкой мог бы стать славный город Будапешт, пишет автор.

Фрайберг считает, что его родной город Стокгольм "стал кошмаром". "Каждый день насилуют женщин, марокканские дети шляются по улицам: это третий мир", - уверяет он. Его слова очень близки речам Виктора Орбана - поклонника Трампа и Владимира Путина, говорится в статье.

Хотя Орбан, наряду с руководством политического движения "Фидес", является вице-председателем Европейской народной партии, включающей в себя консервативные партии Европы, он самостоятельно принимает решения по миграционному вопросу, теориям заговора и "большому замещению" коренных европейцев иммигрантами, приехавшими главным образом из Африки, передает Гоклен. Венгерский министр сам упоминает о "вторжении". В выступлении от 22 июля он также сказал, что не существует "культурной идентичности без стабильной этнической составляющей", и призвал бороться за то, чтобы "Европа оставалась Европой для европейцев", против "бюрократов из Брюсселя", "медиа", "либеральных интеллектуалов", которые являются союзниками "глобализированных деловых кругов" и "готовят Европу к передаче ее территории новой Европе, смешанной и исламизированной".