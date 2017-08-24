Режиссер Кирилл Серебренников взбудоражил Москву

Обвиненный в "мошенничестве в особо крупных размерах" театральный деятель отныне помещен под домашний арест. В артистической среде его арест вызвал волнение и страх, пишет корреспондент Liberation Этьенн Буш.

Столпившиеся у Басманного суда в центре Москвы лихорадочно возбужденные журналисты с телекамерами ждали приезда деятеля, до сих пор казавшегося неприкосновенным. Кирилл Серебренников, один из самых признанных режиссеров страны, известный кинематографист, стал медийным главным действующим лицом в деле о хищении государственных денежных средств, и это потрясло артистический мир, говорится в статье.

Серебренников был арестован в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о легенде советского рока Викторе Цое, и был отвезен в столицу, где его стали допрашивать в Следственном комитете - могущественном судебном органе, находящемся в подчинении у Кремля, пишет журналист.

Суд вынес решение о помещении обвиняемого под домашний арест до 19 октября. На проезжей части улицы полиция пыталась сдержать десятки человек, пришедших выразить поддержку художественному руководителю "Гоголь-центра", описывает корреспондент. "В России отношения между художником и властью необычайно сложные", - сказала писательница Людмила Улицкая. По ее мнению, это дело возникло как результат "крайнего раздражения тем, что Серебренников - человек абсолютно независимый и неуправляемый, свободный художник в самом полном смысле этого слова".

В течение нескольких месяцев дамоклов меч висел над звездой современного театра, продолжает автор. Казалось, он попал в жернова юридической машины. Сначала он был лишен загранпаспорта, теперь - напрямую обвинен в хищении денежных средств и рискует получить вплоть до 10 лет заключения.

"Его художественные предпочтения не укладывались в представления министра культуры и выводили из себя нескольких фанатиков, представлявшихся поборниками православной нравственности (актеры "Гоголь-центра" регулярно обходились без одежды)", - пишет Буш. "Меня постоянно обвиняют в провокациях. Ну да, я работаю с провокацией. Мне просто это кажется важным, - говорил Серебренников в интервью журналу Esquire. - Вообще, театр, если он не выводит зрителя из зоны комфорта, - это зря потраченный вечер".

Его арест смутил все культурное сообщество, потому что в России 47-летний Серебренников является олицетворением свободы творчества. За несколько лет ему удалось превратить захудалый театр в культовую театральную площадку Москвы. Оригинальность репертуара привлекает хорошо одетую и любознательную молодежь, рассказывает читателям Буш.

В прошлом месяце режиссер узнал об отмене балета, который он поставил на сцене Большого театра: спектакль посвящен звездному танцовщику Рудольфу Нурееву. Премьера была отменена в последний момент дирекцией престижного заведения под предлогом того, что балет еще не готов. "Однако истинная причина кроется в содержании, - убежден автор статьи: - когда открытый гомосексуалист воздает должное гению танца, тоже гею, это явно выходит за пределы благопристойности".

Многие российские деятели призвали к тому, чтобы режиссера выпустили на свободу, в их числе директор Большого театра Владимир Урин, постановщик Федор Бондарчук и актер Данила Козловский. Во Франции актриса Изабель Юппер и глава Авиньонского фестиваля Оливье Пи также выразили свою поддержку. С самого начала Кремль отрицал всякий политический характер этого дела, считает Буш. По мнению оппозиционного журналиста Олега Кашина, этот арест отмечает начало избирательной кампании Путина: "Власть информирует протестную часть общества о том, во что может обойтись "внесистемная" политическая ангажированность".