Дональд Трамп, Россия и почему этот президент был бы ужасным шпионом

"Многие предполагали, что Трамп - на самом деле российский агент, возможно давний, - пишет в Newsweek бывший двойной агент ФБР, автор книги "Как поймать русского шпиона" Навид Джамали, Он излагает доводы, выдвигаемые в пользу этого мнения.

"И все-таки, судя по тому, что я узнал за те годы, что был двойным агентом, очевидно также, что зарвавшийся нью-йоркский магнат недвижимости стал бы ужасным шпионом. Превращение в иностранного агента - это односторонние отношения, все рычаги в руках у твоих кураторов. Готовности участвовать недостаточно. Напротив, спецслужбы тщательно изучают своих новобранцев, оценивая их пригодность к шпионажу", - говорится в статье.

"Вопрос доверия даже более важен, когда речь идет о "заметных" агентах, таких как депутаты. "Политики податливы", по словам бывшего высокопоставленного американского разведчика, служившего под прикрытием и попросившего назвать его просто "Логан", чтобы защитить источники и операции американской разведки", - говорится в статье. "Мы придавали гораздо больший вес тому, что [политики] говорят с глазу на глаз, чем тому, что они говорят на публику", - сказал также Логан.

"Возьмем Трампа - политика, чьи публичная и частная личности, похоже, совпадают, - пишет Джамали. - От его возмутительных комментариев о кровопролитии в Шарлотсвилле до твитов, в которых он распекает генерального прокурора Джеффа Сешнса, президент, по-видимому, говорит и действует импульсивно, без всякой сдержанности".

"Кроме того, у него долгая история лжи. (...) Его вербовка обернулась бы "кошмаром", по словам Джона Сайфера, 27 лет прослужившего в спецслужбах, в том числе за рубежом в качестве начальника резидентуры и заместителя начальника резидентуры", - говорится в статье. "Кураторы агентов ищут шпионов, которые могут (...) защитить секретность отношений с ними", - отметил Сайфер.

"Это правда. Но как кандидат в президенты от республиканцев Трамп все же мог быть соблазнительной целью. Плюс, как указывает Сайфер, звезда реалити-шоу "прямо-таки сочится двумя вещами, которые ищут вербовщики, - нездоровое эго и чрезмерная жадность". Могли ли эти атрибуты в сочетании с его позицией перевесить очевидные риски, связанные с его вербовкой? Это неясно, - рассуждает Джамали. - Ясно то, что российское расследование раскрыло подозрительное поведение приближенных Трампа, таких как Пол Манафорт, Майкл Флинн и Джаред Кушнер".

Напомнив, что Манафорт работал на Януковича, Флинн за плату участвовал в праздничном вечере телеканала RT, а Кушнер общался с Абрамовичем, Джамали отмечает: "Из-за этих и других связей - и из-за импульсивности и лживости Трампа - разумно предположить, что Москва, возможно, обошлась без прямого контакта с кандидатом от Республиканской партии, предпочтя работать через его приближенных".