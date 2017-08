24 августа 2017 г. Эндрю Э.Крамер | The New York Times Штраф в размере 2,3 млрд долларов, наложенный на российский конгломерат, может испугать инвесторов В среду суд постановил, что крупнейший в России частный бизнес-конгломерат АФК "Система" должен выплатить государственной нефтяной компании "Роснефть" 2,3 млрд долларов, сообщает The New York Times. "За этим делом внимательно следят инвесторы, опасающиеся, что ослабнут права на частную собственность", - пишет журналист Эндрю Э.Крамер. "Система" назвала постановление суда тревожным, так как взыскание было наложено отчасти за транзакции, которые предшествовали спланированному IPO; это наводит на предположение, что любая компания, которая готовится сделаться из закрытой открытой, может быть сочтена нарушительницей закона", - говорится в статье. Крамер напоминает: "В июле на ежегодном собрании акционеров глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что этот иск улучшает инвестиционный климат в России, поскольку искореняет некомпетентное управление компаниями". "Когда экономика в целом стагнирует в условиях санкций и низких цен на нефть, возможно, российская элита будет устраивать ссоры за усохший "пирог" активов, а компании - отвоевывать преимущество, задействуя суды и правоохранительные органы, которые, по распространенному мнению, уязвимы перед коррупцией", - говорится в статье. По мнению издания, конфликт также пролил свет на трудности "Роснефти": ввиду санкций компания не может привлекать напрямую средства из зарубежных банков. Источник: The New York Times