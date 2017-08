24 августа 2017 г. Шуаиб Алмосава, Бен Хаббард, Трой Григгс | The New York Times "Это медленная смерть": худшая гуманитарная катастрофа в мире "После двух с половиной лет войны мало что функционирует в Йемене, - сообщают Шуаиб Алмосава, Бен Хаббард и Трой Григгс в The New York Times. - Многократные бомбежки покалечили мосты, больницы и фабрики. Многие врачи и гражданские служащие больше года не получают зарплаты. Недоедание и антисанитария сделали эту ближневосточную страну уязвимой для болезней, которые почти во всем мире встречаются только в книгах по истории". "Всего за три месяца от холеры умерли почти 2 тыс. йеменцев, более полумиллиона заразились ею. Это одна из крупнейших вспышек в мире за последние 50 лет", - говорится в статье. "Это медленная смерть", - сказал Якуб аль-Джайефи, йеменский солдат, не получавший зарплату восемь месяцев. Его шестилетняя дочь Шаима лечится от недоедания в больнице в столице Йемена - городе Сана. "С тех пор, как кончились семейные сбережения этой семьи, она живет, главным образом, на молоке и йогурте от соседей. Однако этого не хватает, чтобы поддерживать здоровье девочки, и она стала худой и бледной, - рассказывают авторы. - Как и у почти половины йеменцев, у семьи нет непосредственного доступа к работающему медицинскому центру, и поэтому Джайефи взял денег в долг у друзей и родственников, чтобы отвезти дочь в столицу". "Мы просто ждем своего часа или благодеяния небес", - сказал Джайефи. "Йемен давно уже был самой бедной страной арабского мира и страдал от частых местных вооруженных конфликтов. Самый последний начался в 2014 году, когда хуситы, повстанцы с севера, заключили союз с частью йеменской армии и взяли штурмом столицу, вынудив признанное всем миром правительство отправиться в изгнание, - говорится в статье. - В марте 2015 года Саудовская Аравия и коалиция арабских стран запустила военную кампанию, направленную на оттеснение хуситов и восстановление изгнанного правительства. Кампания пока не увенчалась успехом, и страна остается разделенной: ее западную часть контролируют хуситы, а юг и восток - правительство и его арабские защитники". "Разрушения, причиненные во время войны, превратили Йемен в плодородную среду для холеры - бактериальной инфекции, распространяемой через воду, загрязненную калом. Накопились горы мусора, канализация отказывает, и все больше йеменцев берут питьевую воду из колодцев, которые легко заражаются. Сильные дожди, идущие с апреля, ускоряют распространение заразы, - рассказывают авторы. - В развитых странах холеру легко вылечивают. В тяжелых случаях - антибиотиками. Но в Йемене жестокое недоедание сделало многих людей, особенно детей, очень уязвимыми перед этой болезнью". Источник: The New York Times