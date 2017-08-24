Проблема Украины с туберкулезом - тикающая бомба для Европы

В украинском туристическом городе Одессе отдыхающие перемешаны с перемещенными лицами с раздираемого войной востока страны, местными цыганами, студентами и экономическими мигрантами из Центральной Азии и с Кавказа, из Африки и Азии, пишет журналистка Bloomberg Лили Хайд.

"Однако в воздухе перемещается нечто не столь здоровое, как морской бриз - туберкулез", - отмечает она.

"В Одессе зафиксировано наибольшее число заражений туберкулезом на Украине - 110 случаев на 100 тыс. человек в 2016 году, - и оно быстро растет. Взятие под контроль этого переносимого по воздуху заболевания, тесно связанного с миграцией, нестабильностью и нищетой, в этом году получило особую важность на фоне того, как Украина стремится к интеграции в Европу благодаря новому безвизовому режиму", - говорится в статье.

С тех пор как распался СССР, болезнь вернулась в бывшие советские государства. Украина объявила об эпидемии туберкулеза в 1995 году, сообщает автор.

"Что беспокоит еще больше, Украина является одной из первых стран мира по мультирезистентным формам туберкулеза (МЛТУБ), не поддающимся традиционному лечению", - отмечает издание.

"Украинская система лечения туберкулеза мало изменилась с советских времен. Она основана на стационарном лечении, продолжающемся месяцы или даже годы, в туберкулезных клиниках и санаториях, зачастую расположенных в когда-то прекрасных исторических зданиях, требующих ремонта и не подходящих для современного контроля над инфекционными заболеваниями и нужд пациентов", - пишет Хайд.

"Согласно современным международным стандартам, ответом туберкулезу является однозначно не изолированное стационарное лечение, а раннее и точное диагностирование, раннее лечение и длительное наблюдение за пациентами на амбулаторной основе. Большая часть пациентов перестают быть заразными за несколько дней или недель после начала лечения", - говорится в статье.

Врачи, лечившие Марию Кочетову, не рассчитывали на ее выздоровление. 34-летняя женщина вызвала скорую помощь только после нескольких недель того, что она считала гриппом. Она никогда не считала, что рискует заболеть туберкулезом: она не была бездомной, наркоманкой, у нее была постоянная работа уборщицы, пишет автор.

"Врачи сказали ей, что это началось с более раннего приступа пневмонии, которую она не лечила, потому что не могла себе этого позволить", - отмечает издание.

"Украинская медицина теоретически бесплатна. На практике пациенты платят за услуги и лекарства через устоявшуюся систему взяток медицинскому персоналу, пытающемуся пополнить чрезвычайно низкие зарплаты", - говорится в статье.

Разрабатываемые в стране реформы поменяли бы старую советскую централизованную модель финансирования медучреждений на основе количества сотрудников и больничных коек, независимо от количества пациентов и их потребностей, на финансирование, ориентированное на конкретных пациентов и конкретные результаты. Реформы должны сделать большинство ключевых медицинских услуг действительно бесплатными для пациентов, пишет Хайд. Она отмечает неоднозначное отношение медиков к реформам и дебаты вокруг них.

Примеры из других стран бывшего советского и восточного блоков показывают, что переход к новой модели действительно болезненный, но достижимый. Всемирный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией - главный спонсор в сфере здравоохранения на Украине, финансирующий большую часть мероприятий по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, - должен прекратить свою работу в регионе в 2020 году. С учетом этого у Украины мало времени на то, чтобы найти способ борьбы с эпидемиями и укрепления распадающейся системы здравоохранения, отмечает автор.