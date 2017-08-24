Трамп пререкался со многими сенаторами-республиканцами по поводу России

В августе президент Дональд Трамп частным образом высказал свою неудовлетворенность в связи с вопросами, касающимися России, по крайней мере еще двум сенаторам-республиканцам вдобавок к публичным заявлениям в адрес Митча Макконнелла, Джона Маккейна и Джеффа Флэйка. Об этом в американской версии издания Politico сообщают корреспонденты Джош Доуси и Илана Шор со ссылкой на информированные источники.

Трамп выразил неудовлетворенность в связи двухпартийным законопроектом, накладывающим санкции на Россию, и попытался убедить председателя Комитета по международным отношениям Сената Боба Коркера, что эта мера не является разумной политикой, передают журналисты со ссылкой на трех лиц, осведомленных о звонке. "Трамп утверждал, что законопроект был неконституционным, и заявил, что он повредит его президентству", - говорится в статье. По словам источников, Коркер был неумолим и сказал Трампу, что законопроект будет принят обеими палатами Конгресса, получив двухпартийную поддержку. Трамп "очевидным образом был раздосадован", заметил один источник, рассказав о звонке Коркеру в начале августа.

Также 7 августа, за два дня до того, как резкий звонок лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу перерос в публичную распрю, Трамп позвонил сенатору Тому Тиллису, говорится далее. Как поясняют авторы, Тиллис работает с сенатором Крисом Кунсом над законопроектом, предназначенным для защиты Роберта Мюллера - независимого специального прокурора, который расследует связи президента в Россией, - от любых попыток Трампа его уволить. Тема законопроекта о Мюллере была затронута в разговоре Тиллиса и Трампа, сообщил информированный источник и добавил, что "это последний сигнал о нетерпимости президента к нарастающим заявлениям сенаторов-республиканцев о независимости от Белого дома". Как рассказал изданию один источник, осведомленный о звонке, Трамп был недоволен законопроектом и не хотел, чтобы он был принят.

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась комментировать частные беседы президента с членами Конгресса, сообщают журналисты. Она добавила: "Мы привержены совместной работе над смягчением налогов, безопасностью границ, укреплением вооруженных сил и другими важными вопросами".

Согласно людям, осведомленным о звонках, говорится далее, выговоры Трампа сенаторам-республиканцам "отражают неудовлетворенность президента тем, что соратники-республиканцы совершают шаги, которые могут ему навредить, особенно это касается ненавистного ему расследования". Трамп пожаловался на санкционные меры в отношении России во время телефонного разговора с Макконнеллом ранее в августе, который вылился в крик, рассказывают авторы. О том, что Трамп обсуждал российское расследование с Макконнеллом, впервые написала газета The New York Times. "Кажется, что он просто постоянно сосредоточен на России", - сказал изданию один высокопоставленный помощник в стане республиканцев.

Авторы добавляют, что настойчивые требования Трампа касательно финансирования его давно обещанной стены на границе с Мексикой предвещают еще большее напряжение в отношениях с республиканцами в Сенате, которым необходимо заручиться, по крайней мере, восемью голосами демократов, чтобы обеспечить финансирование правительства после 30 сентября. Какое-либо выделение денег на стену, несомненно, вынудит демократов в Сенате отказаться от сделки, поясняет издание.