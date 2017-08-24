Российский оппозиционер: "Шредер становится инструментом в руках Кремля"

Герхард Шредер войдет в состав совета директоров концерна "Роснефть". Как сказал в интервью Der Spiegel российский оппозиционер Владимир Милов, концерн служит прежде всего интересам Кремля, а экс-канцлер должен будет улучшить его имидж.

"Шредер, - говорит Милов, - опытный политик. Он отлично понимает, что нужно главе "Роснефти" Игорю Сечину. Тот хочет показать, что концерн, большинство акций которого находится в руках государства, представляет собой не филиал кремлевской администрации по ведению нефтяного бизнеса, а компанию, действующую в рамках международного законодательства и имеющую все, что для этого нужно: акционеры и независимые директора в наблюдательном совете, руководство, в котором сидят представители разных стран. Сечин хочет вернуть "Роснефти" признание в качестве международного концерна, и для этого ему нужен Шредер - подправить имидж".

При этом Милов не считает, что Сечин и Путин питают иллюзии относительно сегодняшних возможностей Шредера: "Он больше не входит в круг тех, кто имеет широкое политическое влияние". Речь идет об утраченном уважении к концерну. "Репутация нефтяного гиганта сильно пострадала, в том числе из-за санкций в связи с украинским конфликтом. Экс-канцлер ФРГ - ценная фигура для Кремля в этой связи".

В отличие от "нормальных" концернов, в "Роснефти" члены совета директоров как один голосуют "за решения, принятые в политическом центре, то есть в Кремле, за закрытыми дверями. Они послушно кивают. (...) Это касается и представителей миноритарных акционеров - BP, Glencore и Инвестиционного фонда Катара", - сказал Милов.

"В "Роснефти", - поясняет собеседник Der Spiegel, - все решается Путиным, Сечиным и их ближайшим окружением. Шредер будет играть в концерне второстепенную роль. (...) Он будет чем-то вроде вывески: вот, смотрите, у нас в совете директоров заседают западные политики, ничего ужасного у нас происходить не может".

"Он становится инструментом в руках Кремля и вообще-то должен это понимать", - заметил оппозиционер.

"Концерн "Роснефть" - сегодня то, чем он стал, сумев присвоить важнейшие части концерна ЮКОС, - подчеркнул Милов. - Это стало возможным только благодаря, скажем так, "манипуляциям, которые в ходу у силовиков".

По словам Милова, многое говорит в пользу того, что Сечин и впредь будет действовать как ему заблагорассудится. "В отрасли уже давно поговаривают о том, что Сечин хотел бы поглотить и частную компанию "Лукойл", своего конкурента".

"Я думаю, Шредер отлично понимает, как функционирует система в России - ведь он задействован и в "Северном потоке-1", и в "Северном потоке-2". Компании-операторы этих проектов - стопроцентные дочерние компании "Газпрома", подконтрольного государству. Шредер отдает себе отчет, во что ввязывается", - говорит Милов.

Комментируя предстоящее открытие офиса "Роснефти" в Берлине, Милов указывает, что российские власти будут вкладывать "деньги и гигантские ресурсы в поддержку разных политиков и предпринимателей, которые, например, выступают за отмену санкций против концерна. Россия хочет, чтобы люди поменяли свое мнение о Путине, и при этом настраивает европейцев и американцев друг против друга".