Его совет стоит дорого

Ангажемент экс-канцлера в совет директоров российского нефтяного концерна ставит СДПГ в неловкое положение, заставляя объясняться, пишет Tagesspiegel.

Выступая на июньском партийном съезде СДПГ в Дортмунде, Герхард Шредер призвал Германию "уверенно противостоять" требованиям Трампа увеличить оборонный бюджет ФРГ до 2% от ВВП. Еще один совет экс-канцлера касался политики разрядки, которая "целиком и полностью находится в ведении социал-демократов Германии". Мир и стабильность в Европе, цитируют журналисты слова Шредера, возможны только "если у нас будут разумные, хорошие отношения с нашим соседом Россией".

Тогда однопартийцы Шредера, встретившие его слова аплодисментами, еще не знали, что пламенный оратор скоро будет получать 300 тыс. евро в год от российского нефтяного концерна, говорится в статье.

"Из-за этой новости, появившейся за несколько недель до выборов (в Бундестаг), социал-демократы и их кандидат на должность канцлера Мартин Шульц вынуждены обороняться", - пишут авторы статьи. Из рядов ХДС/ХСС уже доносится критика в адрес СДПГ: дескать, в случае с Путиным и Трампом СДПГ использует двойные стандарты.

Внутри самой СДПГ многие также негодуют. "Это скандал, что Шредер будет работать на другое государство и лоббировать его интересы", - уверен историк Ян С.Берендс, член СДПГ. "Деятельность Шредера в "Роснефти" вредит репутации СДПГ. Путинская Россия выступает против тех ценностей, которые отстаивают социал-демократы".

Большинство избирателей скептически относятся к назначению Шредера в совет директоров "Роснефти". Согласно результатам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Civey по заказу Tagesspiegel, 38% респондентов считают решение Шредера "в любом случае проблематичным", 20% - "скорее проблематичным".

Оказывает ли экс-канцлер влияние на курс СДПГ в отношении России? "Этим вопросом озадачилась партия Зеленых, потребовав от министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (СДПГ) объяснений по поводу его совместного ужина с Путиным и Шредером в конце июня в Санкт-Петербурге", - сообщают журналисты.

"Министр иностранных дел должен объясниться перед немецкой общественностью по поводу этой встречи", - заявила в беседе с изданием глава фракции Катрин Гёринг-Экардт. Габриэль, уверена она, обязан развеять впечатление, что дал втянуть себя Шредеру в лоббирование интересов Путина и "Роснефти".

По словам кандидата на пост канцлера от Зеленых, Габриэль должен сделать это еще до выборов в Бундестаг, рассказав о том, какие темы поднимались в ходе встречи и какую конкретно роль играл при этом Шредер. "Особенно мы хотим знать, заходила ли в ходе встречи с Путиным речь о делах "Роснефти", о "Северном потоке-2" или каких-либо послаблениях антироссийских санкций". Соответствующий письменный запрос направила в адрес федерального правительства депутат от Зеленых Марилуизе Бек. Она также просить ответить на вопрос, было ли получено одобрение на встречу в Санкт-Петербурге от Ведомства федерального канцлера.