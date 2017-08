24 августа 2017 г. Брайан Р.Эрли и Кит Пребл | The Washington Post Америке нужна помощь Европы в области санкций, но, возможно, она ее не получит При администрации Обамы США и ЕС необычайно широко сотрудничали в деле введения санкций против Ирана и России, но теперь из-за Акта о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA), который недавно был принят Конгрессом, европейско-американские трения могут возобновиться, - утверждают авторы статьи в The Washington Post - Брайан Р.Эрли (Рокфеллерский колледж государственного управления и политики, Университет Олбэни) и Кит Пребл. "С середины 1980-х по середину 2000-х санкционная политика США часто приводила к трансатлантическим конфликтам. Государства-члены ЕС активно, действуя в пользу своих компаний, подрывали санкции США, наложенные на страны типа Ирана и Кубы", - пишут авторы. США попытались с помощью "вторичных санкций" заставить европейские компании действовать в соответствии с политическими целями США. "ЕС дал отпор: подал жалобу через ВТО и ввел закон, запретивший компаниям ЕС выполнять постановления властей США о санкциях", - говорится в статье. При администрации Обамы ЕС посодействовал санкциям в отношении Ирана. Многие европейские компании досадовали на эти санкции. После того как в 2015 году было заключено так называемое "ядерное соглашение" между Ираном и "шестеркой" держав, США сохранили широкий спектр санкций в отношении Ирана, а ЕС в начале 2016 года отменил многие ограничения. "В Европе мало кто поддерживает идею возобновить энергичные попытки наложить на Иран санкции", - говорится в статье. "Это во многом объясняет, почему ЕС недоволен CAATSA. Вместо того, чтобы крепить консенсус с ЕС вокруг взаимоприемлемых санкций, CAATSA дает исполнительной власти право вводить вторичные санкции против иностранных фирм, расшатывающих односторонние санкции США, наложенные на Россию", - пишут авторы. Эрли и Пребл полагают: "Эти вторичные санкции особенно чувствительны, поскольку санкции в отношении Ирана повысили зависимость Европы от импорта ископаемого топлива из России". По их мнению, новых поставщиков ЕС найдет вряд ли, поскольку "в Ливии внутренняя нестабильность, а в Норвегии и Великобритании объемы нефтедобычи падают". "В ближайшем будущем американские политики не могут надеяться на энергичное сотрудничество с ЕС при наложении санкций на Иран и Россию", - говорится в статье. Так, Германия громко критикует CAATSA. "Официальные лица ЕС тоже выразили обеспокоенность, что вторичные санкции, способные сорвать такие ключевые проекты, как газопровод "Северный поток-2", могут нанести ущерб сотрудничеству между ЕС и США в будущем", - пишут авторы. По их мнению, если США активно применят вторичные санкции против фирм ЕС, это, возможно, вынудит европейских политиков к активному сопротивлению санкциям или ответным мерам. "Если санкции не соблюдает всего одна страна, это уже станет большой помехой для успеха американских санкций", - пишут авторы. "Греция, Италия, Испания и Португалия предпочли бы, чтобы санкции в отношении России и Ирана были смягчены или полностью отменены. Германия на стратегическом и экономическом уровне заинтересована в прокладке "Северного потока" и опутана контрактами с российскими компаниями в топливно-энергетической сфере. Если ЕС перестанет обязывать государства-члены содействовать санкциям США в отношении России, фирмы стран ЕС поспешат воспользоваться коммерческими возможностями, которые создают санкции США, и не оставят шансов на эффективность этих мер", - говорится в статье. Источник: The Washington Post