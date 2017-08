24 августа 2017 г. Эндрю Рот | The Washington Post Творческие люди в России сплачиваются на фоне дела о коррупции, фигурантом которого стал театральный режиссер "В среду московский суд поместил под домашний арест одного из лучших в стране авангардных театральных режиссеров в связи со спорным делом о хищении, которое возмутило ведущих российских певцов, актеров и других деятелей культуры, в числе которых некоторые любимцы Кремля", - пишет журналист The Washington Post Эндрю Рот. Кирилл Серебренников проведет два месяца под домашним арестом, ожидая суда за предполагаемое соучастие в мошеннической схеме на 68 млн рублей. Следователи утверждают, что он и еще несколько сотрудников созданной им "Седьмой студии" вступили в сговор с целью хищения денег из государственных грантов, говорится в статье. "Серебренников, который критиковал правительство, но вряд ли является лидером протестов, осуществил ряд неоднозначных проектов, в том числе поставил спектакль о жизни танцовщика Рудольфа Нуреева с откровенными описаниями его гомосексуальных отношений. В июле, всего за три дня до намеченной премьеры, балет был снят Большим театром", - пишет корреспондент. В среду в суде Серебренников заявил: "Мне бы хотелось, чтобы меня освободили, потому что я невиновен". Он назвал предъявленные ему обвинения "абсурдными и невозможными". Журналист комментирует: "Это дело высвечивает двойственный характер государственного финансирования в России: на эти средства существуют крупные театры, ставятся оперы и балеты по всей стране. Но эта же практика делает учреждения культуры уязвимыми перед правительственным давлением. Так, проекты Серебренникова подвергались критике со стороны РПЦ и министра культуры Владимира Мединского, призывающего российские учреждения культуры ставить произведения, исключительно восхваляющие наследие России". Издание сообщает, что за Серебренникова поручились 34 заметных российских деятеля культуры. "Как считается, у Серебренникова есть союзники в правительстве, в том числе вице-премьер Владислав Сурков, которого иногда называют "серым кардиналом" Кремля за его роль в курировании российской внутренней политики", продолжает Рот. Но задержание Серебренникова и установленная ему мера пресечения - знак, что поддержка таких союзников не всесильна. Источник: The Washington Post