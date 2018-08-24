Может ли секс "по расписанию" спасти отношения

"Прости, дорогая, ты меня откровенно бесишь, но в календаре отмечено, что сегодня у нас с тобой секс". Масштабное исследование, проведенное Университетом Бохума при участии 1000 добровольцев, дало ответ на вопрос о том, может ли спасти секс "по расписанию" угасающие чувства, сообщает Bild.

Результат, к которому пришла команда под руководством доктора психологии и эксперта по сексуальным отношениям Юлии Вельтен, дает все основания ответить на этот вопрос положительно, говорится в статье.

Как долго у пары может не быть сексуальных контактов, пока отношения не начнут давать трещину? - поинтересовалось издание у семейного психолога Эрика Хегманна и секс-тренера Кристины Янсон.

"Секс - это возможность сказать: мне нравится тебя трогать, я хочу с тобой физической близости. Интим - это скрепляющий отношения раствор. Стресс, отсутствие секса - на смену стремлению быть ближе приходит желание дистанцироваться от партнера. И тут как раз самое время что-то против этого предпринять", - объясняет Хегманн.

Однако, отмечает психолог, надо учитывать тот факт, что у каждой пары есть периоды взлетов и снижения сексуальной активности. "Однако вне зависимости от того, что стало причиной разлада в отношениях - отсутствие секса или другие причины, эксперты советуют парам перейти к регулярным интимным встречам - даже если партнерам делать этого не хочется", - говорится в статье.

"Зачастую любовь и эротика пропадают из-за будничных хлопот. Нужно укладывать детей спать, гладить белье, а тут еще и презентация для шефа не готова. Когда голова занята всей этой суетой, уже не до секса". Кристина Янсен советует в таком случае выделить день и посвятить его себе, став на это время просто любящей парой.

По мнению Эрика Хегманна, нужно пробовать заниматься сексом даже в том случае, если до этого вы поссорились. "Можно договориться ссориться только раз в день или выключать после 8 вечера телефоны. Небольшими шажками к серьезным переменам", - призывает психолог.