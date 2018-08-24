Бывший эсэсовец попал в США в рамках программы защиты "пострадавших от нацистского режима"

Из США в Германию был депортирован бывший эсэсовец Якив Палий, пишет Bild. Сообщается, что подозреваемый в военных преступлениях Палий оказался в США в рамках программы защиты "пострадавших от нацистского режима".

Как стало известно изданию из документов международного архива ITS в Бад Аролсене, в котором содержится информация о так называемых "перемещенных лицах", "Якив Палий после окончания Второй мировой войны попал в лагерь для выживших после нацистского преследования и получал помощь в рамках соответствующей программы".

Как заявил в беседе с изданием руководитель исследовательских проектов в ITS Хеннинг Борггрефе, "Якив Палий, согласно архивным документам, проживал с июля 1945 года в лагере в Бамберге, а затем попал в распределительный центр в Швайнфурте. По всей видимости, его признали "перемещенным лицом", и он смог переехать в США". Получается, он умолчал о том, что состоял в рядах СС, говорится в статье.

"Федеральное правительство Германии дало добро на въезд Палия, несмотря на то, что бывший надзиратель нацистского трудового лагеря никогда не был гражданином Германии и неопровержимых доказательств того, что он имел отношение к нацистским преступлениям, нет (в 2003 году американский суд признал причастность Палия к убийствам в лагере смерти "Травники" в оккупированной Польше. - Прим. ред.)", - пишет издание и указывает на то, что 95-летний Палий помещен в один из домов престарелых в Алене (Северный Рейн-Вестфалия).