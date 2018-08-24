США не могут поставить Россию "на колени"

"Санкционная политика США против России меняется от попыток принудить Кремль идти в желательном направлении до причинения ему максимального ущерба. Это скользкая дорожка, и пора задуматься о самых экстремальных последствиях для России, а также для США и их союзников", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский

Во время слушаний банковского комитета Сената на этой неделе сенатор Джон Кеннеди возмущался, что российская экономика еще не была "поставлена на колени".

"Его разочарование можно понять", - пишет Бершидский.

"Ничто не свидетельствует о том, что американские санкции повлияли на позицию Путина или его планы", - отмечает он.

Автор напоминает, что в Сенате США разрабатывается законопроект, предусматривающий санкции за инвестиции в российские энергетические проекты, государственные облигации, а также - что чрезвычайно важно - любые сделки с ее технологической индустрией, которые могут способствовать вредоносной киберактивности. Кроме того, звучат угрозы санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

В самом экстремальном случае Вашингтон может ввести против России такое же эмбарго, как против Ирана, рассуждает журналист.

Однако вытеснение России с нефтяного и газового рынка приведет к глобальному энергетическому кризису, пишет он. "Санкции против всего российского внешнего долга, составляющего 486 млрд долларов, также сотрясут рынки и приведут к огромным потерям инвесторов, включая американских", - говорится в статье.

"На фоне того как США начинают задумываться о полномасштабной экономической войне, им нужно ответить на два стратегических вопроса: на что они в принципе готовы ради того, чтобы добиться от путинского правительства каких-либо уступок, и как долго они готовы ждать", - считает Бершидский.

"С макроэкономической точки зрения, Россия с ее безработицей на рекордно низком уровне, умеренной инфляцией и международными резервами в размере 400 млрд долларов вряд ли рухнет до того, как США спровоцируют глобальный энергетический или долговой кризис, который может заставить их союзников отвернуться от них",- рассуждает он.

Если нанести ущерб меньше максимального, Россия сможет протянуть еще много лет при относительно низком экономическом росте. Если Вашингтон нанесет максимально возможный ущерб и ничего не изменится, это станет болезненным поражением супердержавы, пишет автор.