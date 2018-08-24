Потенциальный террорист собирал бомбу и при этом имел право оставаться в Германии

Несмотря на то, что за Магомедом-Али С. наблюдали в Берлине на протяжении двух лет, его смогли поймать благодаря французским следователям. При этом россиянина должны были давно депортировать, пишет берлинская газета B.Z.

Магомед-Али С., гражданин России и выходец из Чечни, подозревается в подготовке "тяжкого преступления против государства". Он планировал совершить в Германии теракт с применением взрывчатых веществ, сообщает издание.

Ходатайство Магомеда-Али С. о предоставлении убежища в Германии было отклонено еще в декабре 2017 года, однако его не депортировали. "Высылку из страны отсрочили по гуманитарным причинам до 6 декабря 2019 года из-за наличия у молодого человека "психического заболевания" - хотя он считался лицом, представляющим потенциальную опасность для общественного порядка!" - возмущается автор публикации.

Согласно ст. 25 п. 3 закона о пребывании иностранных граждан на территории ФРГ, разрешение на пребывание не может быть выдано в случае наличия оснований, подтверждающих предположение о том, что "иностранец (...) представляет опасность для общественности или опасность для безопасности Федеративной Республики Германия", подчеркивает издание.

"Для понятия "потенциально опасного лица" в Германии нет единого определения, - говорит Канан Байрам, депутат от партии "зеленых" и адвокат, специализирующаяся на миграционном праве. - Все решается на усмотрение полиции. Одного этого, вероятно, недостаточно для отказа". В управлении внутренних дел берлинского Сената ситуацию отказались комментировать, ссылаясь на конфиденциальность информации и нежелание препятствовать следствию, говорится в статье.

Магомед-Али С. жил в съемной квартире на 3-м этаже панельного дома на улице Пёльницвег недалеко от парка Бух в Берлине. Соседи вспоминают его как "бородатого неразговорчивого мужчину". "Однажды я забрал посылку для него, она была очень тяжелой, - рассказал его сосед Стивен К. - Почтальон увидел имя и пошутил, что мне не следует трясти посылку". Так как Магомед-Али С. не забрал пакет, посылку оставили перед его дверью. "Когда-то она исчезла. Теперь я задаюсь вопросом, что там было внутри", - передает издание слова молодого человека.

По данным следствия, в октябре 2016 года Магомед-Али С. хранил в своей квартире "значительное количество" взрывчатого вещества TATP (триацетонтрипероксида), получаемого путем смешивания средств бытовой химии. Во время обыска квартиры в среду взрывчатку не обнаружили. Следователи предполагают, что арестованный ее утилизировал, сообщает издание.