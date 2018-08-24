Задержание подростка в России вызвало возмущение общественности

"Анна Павликова была довольно типичным российским подростком, пока ее не арестовали в Москве пять месяцев назад. Она жила с родителями, работала в ветеринарной клинике и коллекционировала плюшевые игрушки", - пишет Foreign Policy.

"Но в марте этого года ее посадили в тюрьму вместе с девятью другими молодыми россиянами - все они входили в политическую дискуссионную группу - и обвинили в заговоре с целью свержения правительства президента Владимира Путина", - напоминает корреспондент Дарья Литвинова.

"Само по себе дело вызывает большую обеспокоенность у российских правозащитников, которые считают, что Павликова и другие оказались в ловушке полицейского осведомителя - провокатора, подосланного в их ряды с целью подтолкнуть группу к экстремистским позициям", - говорится в статье.

Мытарства Павликовой особо выделяются на общем фоне реакцией общественности - и тем, что это задело за живое российские власти, полагает автор. После того как на прошлой неделе в поддержку группы прошли акции протеста, судья отпустила Павликову и другую девушку, Марию Дубовик, под домашний арест.

"На этот раз гнев общественности совпал с недовольством ряда элит ростом влияния правоохранительных органов в последнее время", - считает эксперт Центра политических технологий (Москва) Алексей Макаркин.

Дискуссии среди молодых людей - большей части из них около 20 лет - начались в мессенджере Telegram и велись вокруг того, о чем российская молодежь часто говорит, - жизни, политики и путинского режима, по словам Аллы Фроловой, участницы правозащитной группы ОВД-Инфо, которая сотрудничала с адвокатами по координации общественной кампании в защиту подозреваемых.

"Чаты в интернете перешли во встречи в McDonald's, где новичок, представившийся как Руслан Д., убедил молодых людей создать настоящую оппозиционную группу. Они выбрали себе название "Новое величие", - говорится в статье.

"В своих показаниях в полиции члены группы рассказали, что Руслан написал манифест, снял офис и заплатил за него из собственного кармана. Он также разделил группу на секции, что является одним из критериев в российском законе для определения группы как экстремистской организации", - пишет издание.

"Полиция арестовала 10 членов "Нового величия" в марте, поместив четверых из них под домашний арест, а шестерых - включая 17-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, - в КПЗ. Только Руслан Д. остался на свободе", - говорится в статье.

Но когда адвокаты группы прочитали стенограмму показаний Руслана, они заподозрили, что он был полицейским осведомителем. По их данным, в них не содержалось никаких личных данных, кроме настоящего имени - Александр Константинов.

"Это была провокация со стороны властей, - полагает Фролова. - Он знал, что делает, изучал их психологические портреты и, когда они хотели покинуть [группу], заставлял их остаться".

Некоторые аналитики считают, что снижение общественной поддержки Путина с тех пор, как он провозгласил чрезвычайно непопулярную пенсионную реформу в начале этого года, способствовало решению властей выпустить девушек из тюрьмы.

"Снижение рейтинга одобрения уменьшает их уверенность в том, что они могут продолжать игнорировать то, что думает о них общественность", - считает независимый политический аналитик Аббас Галлямов.