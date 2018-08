24 августа 2018 г. Том Тугендхат | Financial Times Российская энергетическая удавка опасна для влиятельности Германии Сегодня, как в давние времена на острове Пасхи и в Гренландии, "политические лидеры принимают решения, которые коренным образом ослабят их страны и их союзников, но эти лидеры словно бы не могут или не хотят изменить курс", пишет на страницах Financial Times британский депутат-консерватор Том Тугендхат, председатель комитета по международным делам Палаты общин. Напомнив о поездках российского президента Путина в минувшие выходные, Тугендхат пишет: "Причина, по которой Путина гостеприимно встречали на свадьбе австрийского министра и ланче с канцлером Германии (несмотря на оккупацию соседней Украины, подрыв демократии и старания уничтожить НАТО, которое 70 лет обеспечивает безопасность Австрии и Германии), одна и та же - энергоносители. Благодаря тому, что Москва накинула удавку на энергоносители для Европы, она сделалась одним из ключевых "серых кардиналов" и может стать еще сильнее". Проект газопровода "Северный поток-2" - это, по словам Тугендхата, "элемент целенаправленного и старательного демонтажа Запада, если взглянуть из Москвы". Он поясняет, что отказ от транзита газа через восточноевропейские страны в Германию повысит "уязвимость этих стран, позволяющую "перестрелять" их по одному, без риска для доходов газовых олигархов". На взгляд автора, кто-то из будущих канцлеров Германии "окажется перед трудным выбором: либо риск немедленной энергетической войны с Москвой, либо меры, призванные не допустить, чтобы Москва возродила сеть государств-вассалов, утраченную с распадом Варшавского договора". По мнению автора, без восточноевропейских государств Германия превратится в "приграничную страну", перестанет быть "сердцем континента". "Так почему же Берлин позволяет отрезать себя от своих прилегающих территорий?" - задается вопросом автор. И приводит три причины. Во-первых, "в Германии, особенно в левых кругах, существует давняя, романтичная привязанность к России". Во-вторых, торговля с Россией выгодна немецкой промышленности. В-третьих, после того как Германия отказалась от атомной энергетики, "программа по борьбе с климатическими изменениями исключает все источники энергии, кроме газа, а ближайшие крупные месторождения контролируются Кремлем". "Австрия тоже зависима от российского газа, а в политическом отношении все ближе к бренду национализма, предпочитаемому Путиным. Теперь он, используя энергоносители как оружие против лидеров европейских государств, начинает захлопывать ловушку", - пишет автор. Он полагает, что Путин близок к обретению влияния на газопроводы, проложенные из Азербайджана через Турцию. Тугендхат полагает, что Путин может сделать еще один ход: "Россия может при желании устроить так, чтобы [сирийские] беженцы, находящиеся в Ливане, Ираке и Иордании, не возвращались на родину, а тех, кто находится в Турции, поощряли бы переселяться на Запад. Сегодня это оказало бы токсичный эффект на любых европейских лидеров". Источник: Financial Times