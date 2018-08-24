Петр Порошенко предостерегает, что реформы на Украине находятся в опасности

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью Financial Times накануне Дня независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Журналист Тони Барбер пересказывает слова Порошенко об основных достижениях за период его президентства: "Украина встала на путь европейской и трансатлантической интеграции, отражения российского давления, проведения реформ системы образования, здравоохранения, пенсионной системы, банковского сектора и государственного управления" (формулировки газеты).

Однако, добавил Порошенко, "из-за президентских выборов все эти процессы реформ находятся в опасности". Причину этой опасности он объяснил так: "Россия совершила колоссальные шаги в условиях гибридной войны, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния". Газета напоминает, что президентские выборы на Украине назначены на март 2019 года, а парламентские - на ноябрь 2019 года.

Помимо обычных военных методов и частичного торгового эмбарго, "участие России в электоральном процессе колоссально - посредством кибервойны, путем использования социальных медиа, путем использования телеканалов, а также путем поддержки политических сил, какими бы те ни были - левыми, правыми, пророссийскими или националистическими", добавил он.

Газета отмечает, ссылаясь на соцопросы, что борьба на ближайших президентских выборах обещает быть более жаркой, чем в 2014 году, когда Порошенко набрал в первом туре около 55% голосов.

"Популистские, безответственные силы, применяя различные технологии, могут завоевать победу или, как минимум, часть голосов. Но я горжусь тем, что украинский народ все время делал выбор очень ответственно. Я совершенно уверен, что на сей раз будет то же самое и что Путин не сможет играть голосами украинских избирателей", - сказал Порошенко.

Порошенко спросили, не начинает ли украинское общество уставать от войны. Он ответил: "Если вы сможете показать мне страну, которая во время войны счастлива, - нет, это просто невозможно. Это очень серьезное испытание для единства нашей страны. (...) Но мы объединены и сильны как никогда раньше. Знаете почему? Из-за Путина. (...) Я горжусь своей страной, потому что, вопреки всем усилиям Путина, мы все еще имеем более чем 70-процентную поддержку интеграции [Украины] в ЕС и более чем 54-процентную поддержку трансатлантической интеграции".