24 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Жесткие санкции США против России - умный инструмент или скользкая дорожка? США ужесточают санкции против российских магнатов, чиновников и корпораций - теперь они могут распространиться и на их консультантов. "Санкции Трампа, направленные на устранение путинских марионеток, - это "умная дипломатия", - полагает The Washington Examiner. Однако ряд экспертов высказывает сомнения в успешности этой политики. Попытка причинить Кремлю максимальный ущерб - это опасная дорожка, на которой могут споткнуться США и их союзники. Усиление нажима на Россию в данный момент лишь "ужесточает позицию Путина" - и "система не рухнет". "США могут ввести санкции против консультантов российских олигархов" - сообщает в заголовке The Times. Юристов, бухгалтеров и лоббистов, которые консультируют попавших под санкции российских олигархов и их компании в США и Британии, могут подвергнуть финансовым взысканиям, передает корреспондент Табби Киндер. После отравления Скрипалей в Британии администрация Трампа объявила санкции против ряда российских магнатов, чиновников и корпораций. Теперь в Вашингтоне разъяснили, что санкции могут распространяться и на их консультантов. На слушании в банковском комитете Сената замминистра финансов Сигал Манделкер сообщила, что по "Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций" министерство обладает полномочиями вводить санкции против юристов и финансовых консультантов, содействующих "значительным сделкам" с организацией из черного списка. "Это будет иметь последствия для фирм в Великобритании, которые предоставляют консультации определенным российским компаниям и гражданам", - комментирует автор статьи. "Если США действительно начнут ужесточать доступ к юридической помощи для находящихся под санкциями лиц, то последствия будут как в плане соблюдения требований, так и с точки зрения прав человека", - сказала юрист лондонской компании Peters & Peters Анна Брэдшоу. "Санкции Трампа, направленные на устранение путинских марионеток, - это "умная дипломатия" - так озаглавлен материал в The Washington Examiner. Администрация Дональда Трампа готовит сделку по отстранению Олега Дерипаски от руководства компанией En+ Group, сообщает Пол Бедард. Таким образом администрация "переписала правила введения санкций в отношении проблематичных транснациональных корпораций". Доля Дерипаски сократится с 70% до уровня ниже 45%, а его личные потери составят около 2 млрд долларов. Кроме того, "в будущем он не будет получать дивиденды и на всю жизнь останется под санкциями". Однако компания, в которой работают 100 тыс. человек в 15 странах, уцелеет, что позволит избежать потенциального скачка цен на алюминий, отмечает автор статьи. "В администрации считают готовящуюся сделку (...) крупной победой, и, вероятно, она станет моделью для других санкций против конкретных олигархов", - сообщает издание. Администрация Трампа идет иным путем, чем администрация Обамы и ей предшествующие, которые вводили более общие санкции против компаний. В прошлом En+ Group столкнулась бы с ограничением доступа к американским рынкам и финансированию, а Дерипаску, вероятно, из компании не убрали бы и позволили ему сохранить контрольный пакет акций и права на будущий доход. "Но в соответствии с политикой Трампа меняется совет директоров компании и ее управление, а Дерипаске указывают на дверь", - пишет Бедард. "Это не просто санкции как самоцель, а санкции как средство достижения цели, санкции как умный инструмент во внешней политике, где вы действительно получаете результат", - заявил источник, информированный о переговорах по En+. "Это действительно взмах рукой на прощание, - сказал источник. - Со стороны Трампа это очень умный поворот в отношении обычных санкций". О результативности американских санкций размышляет Bloomberg View. "США не могут поставить Россию "на колени" - утверждает в заголовке издание. "Санкционная политика США против России меняется от попыток принудить Кремль идти в желательном направлении до причинения ему максимального ущерба. Это скользкая дорожка, и пора задуматься о самых экстремальных последствиях для России, а также для США и их союзников", - пишет обозреватель Леонид Бершидский "Ничто не свидетельствует о том, что американские санкции повлияли на позицию Путина или его планы", - отмечает он. "На фоне того как США начинают задумываться о полномасштабной экономической войне, им нужно ответить на два стратегических вопроса: на что они в принципе готовы ради того, чтобы добиться от путинского правительства каких-либо уступок, и как долго они готовы ждать", - считает Бершидский. "С макроэкономической точки зрения, Россия (...) вряд ли рухнет до того, как США спровоцируют глобальный энергетический или долговой кризис, который может заставить их союзников отвернуться от них", - рассуждает он. Если нанести ущерб меньше максимального, Россия сможет протянуть еще много лет при относительно низком экономическом росте. Если Вашингтон нанесет максимально возможный ущерб и ничего не изменится, это станет болезненным поражением супердержавы, пишет автор. "Когда Путина наказывают, он становится только сильнее", - утверждает в своей статье в The Atlantic американский эксперт Марк Галеотти, старший научный сотрудник Institute of International Relations Prague (Чехия). Галеотти полагает: "С точки зрения Вашингтона, сейчас самое время надавить на Путина, чтобы вынудить его к другой линии поведения". Аналитик объясняет логику этой позиции: "даже если Путин выживет как политик, ему станет недосуг чинить неприятности в мире, поскольку у него будет слишком много хлопот с недовольным населением". Автор тут же возражает: "В этих рассуждениях Россию понимают с точностью до наоборот: в действительности давление на Россию дает Путину предлог быть Путиным, а не резоны для перемен". По мнению Галеотти, "времена, когда российские мегабогачи испытывают кризис, только усиливают Путина". Автор полагает, что для Путина санкции - "во многом его алиби: он может винить во всем Запад, каковы бы ни были истинные причины". Автор делится своим впечатлением: "На прошлой неделе в Москве чувствовалось, что люди готовятся к долгой, суровой геополитической зиме, в которой они винят Запад". По мнению Галеотти, Кремль не хочет или не может пойти на уступки, которых хочет от него Запад. Галеотти пишет: "Россияне не восстанут против Путина в ближайшее время, и система не рухнет. Идет закулисная борьба прагматиков с националистическими идеологами - борьба не столько за влияние на Путина, сколько на формирование режима, который будет установлен после него". По мнению автора, усиление нажима на Россию в данный момент "ужесточает позицию Путина и льет воду на мельницу националистов, еще более снижая вероятность позитивного долгосрочного прогресса".