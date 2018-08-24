Кинорежиссер Олег Сенцов ставит себя под угрозу за всех нас

Французский режиссер-документалист Николя Филибер стал одним из подписантов петиции за освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в России и держащего голодовку уже 102-й день. В беседе с Le Figaro Николя Филибер объясняет причины своего заступничества.

"Я не знаком ни с Олегом Сенцовым, ни с его работой. Но какое это имеет значение? Его решимость и мужество служат оправданием того, что мы мобилизуем свои силы в его защиту. Он находится при смерти, и мы чувствуем себя совершенно беспомощными и бессильными перед лицом этой драмы. У меня такое впечатление, что для Путина это возможность продемонстрировать свое всемогущество. Он по-прежнему неумолим. Судя по всему, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель с ним об этом разговаривали. Тщетно", - пояснил Филибер. Он объяснил, почему, по его мнению, не надо отказываться от битвы в защиту Олега Сенцова, в которой он сражается рядом со многими режиссерами, в их числе Жак Одиар, Мишель Хазанавичус и Бертран Бонелло, и с такими писателями, как Пьер Леметр, Лейла Слимани и Эммануэль Каррер, передает издание.

Филибер рассказал о том, как в 2012 году исчез независимый сирийский режиссер и продюсер документального кино Орва Нирабия. "Мы подумали, что он был арестован сирийской армией или по приказу Башара Асада, и составили петицию, подписанную сначала французскими режиссерами, потом зарубежными, такими как Мартин Скорсезе. Когда петиция завершилась, мы продолжили безудержно отправлять телефонограммы с фотографией Орвы. Сообщение увидел Роберт Де Ниро и отправил под своим именем. "Де Ниро: свободу Орве!" Тюремные надзиратели увидели это и сказали Орве: "Ты знаком с Де Ниро?" Вот так был освобожден Орва. Поэтому надо никогда не отчаиваться, даже если чувствуешь себя беспомощным, и продолжать действовать. Сенцову нужна экстренная помощь, и это касается всех нас. Поскольку, делая столь радикальный выбор, как голодовка, он подвергает себя опасности за всех нас".