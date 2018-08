24 августа 2018 г. Дональд Дж. Макнил-младший | The New York Times Российские тролли сеяли вражду с помощью споров о прививках "Не делайте прививки. Это дело рук иллюминатов", "Вы все еще лечите детей листьями? Нет? А почему бы вам их не прививать? Это медицина" - с такими сообщениями российские тролли набросились на американцев, спорящих о безопасности вакцин, пишет журналист The New York Times Дональд Макнил. Исследователи выяснили, что тролли и боты оскорбляли как сторонников, так и противников прививок. А их единственным намерением, похоже, было повышение уровня враждебности. Дэвид А. Бронятовски, компьютерный инженер Университета Джорджа Вашингтона и ведущий автор исследования, опубликованного в American Journal of Public Health, заявил: "Видна схема. Эти аккаунты занимают противоположные стороны во множестве споров - об оружии, о расовых вопросах. Они стремятся сеять раздор". "Бронятовски и его коллеги из Мэрилендского университета и Университета Джона Хопкинса изучили 899 связанных с прививками твитов, которые были опубликованы с середины 2014 до конца 2017 года", - сообщает Макнил. Некоторые твиты относились к аккаунтам, рассылающим спам или ссылки на вредоносное ПО. Но еще больше опубликовали аккаунты, принадлежность которых российским троллям выявили следователи Конгресса и NBC News. Но, по словам Бронятовски, русские иногда превратно понимали свою аудиторию: они публиковали твиты "не совсем логичные, учитывая, как американцы обычно спорят о прививках". В некоторых говорилось, что Господь против вакцинации, но в американских дебатах божий промысел упоминается очень редко, отмечается в статье. "Другие твиты содействовали классовой вражде: в них говорилось, что элита получает "чистые вакцины", а нормальные люди - нет. Прочие же, видимо, были призваны привлекать аудиторию конспирологических сайтов вроде Infowars. В одном из твитов утверждалось, что вакцины - это часть плана тайной секты иллюминатов по установлению мирового господства", - пишет Макнил. В более чем 250 твитах использовался необычный хэштег #VaccinateUS, в то время как активисты, выступающие против прививок, обычно используют #Vaxxed, #b1less или #CDCWhistleblower, а сторонники прививок - #vaccineswork. "Твиты с хэштегом #VaccinateUS, как говорится в исследовании, "соотносились исключительно с аккаунтами российских троллей, имеющими отношение к "Агентству интернет-исследований" - связанной с Кремлем пропагандистской организации", - сообщает автор статьи. "В России антипрививочные настроения слабее, чем во многих других европейских странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 100% российских детей сделаны все инъекции", - заключает Макнил. Источник: The New York Times