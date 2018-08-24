Каждый десятый покупает одежду только для фото в Instagram, а потом возвращает ее в магазин

То, что некоторые злоупотребляют возвратом вещей, купленных в онлайн-магазинах, известно всем. Однако новый прием доводит это явление до крайности: люди покупают одежду только для того, чтобы сделать фото для соцсетей. Причем занимаются этим прежде всего мужчины, сообщает журналист Stern Мальте Мансхольт.

9% респондентов, принявших участие в новом опросе компании Opinium, признались, что покупали одежду только для того, чтобы сделать в наряде фотографию для Instagram и других соцсетей, а затем отправляли ее обратно. В исследовании, проведенном по заказу поставщика платежных услуг Barclaycard, приняли участие 2002 взрослых респондента. Как показал опрос, одежду для фото в соцсетях покупали 12% мужчин и только 7% женщин. При этом трюк оказался наиболее популярным не среди представителей традиционной целевой группы Instagram, 20-30-летней молодежи с относительно слабой платежеспособностью, а среди людей 35-44 лет. Подростки участия в опросе не принимали, передает издание.

Судя по всему, в шопинге ради Instagram речь идет, прежде всего, о восприятии человека окружающими. Согласно исследованию, 10% мужчин испытали бы неловкость, если кто-то из друзей увидел бы их второй раз в одной и той же одежде. Среди женщин таких оказалось только 7%. Опрос также показал, что мужчины в сравнении с женщинами тратят больше денег и на одежду, которую они себе затем оставляют.

Посты с ежедневным аутфитом пользуются огромной популярностью, отмечает Мансхольт. Они собирают лайки и привлекают подписчиков. Конечно, аутфит-посты интересны лишь тогда, когда в них регулярно можно увидеть что-то новое, и здесь гибкая система онлайн-торговли как раз кстати, говорится в статье.

Сделать из быстрой смены одежды бизнес-модель попытались уже несколько компаний, предлагающих взять модную одежду в аренду, сообщает издание.