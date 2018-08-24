Танцуя вальс, Австрия вызвала недоверие

"Внешняя политика Австрии в лучшем случае кажется блуждающей и зачастую слишком родственной Москве. Так мосты не строят, а только вызывают недоверие среди партнеров на Западе", - считает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Петер Мюнх.

Одновременно две дискуссии ведутся в эти дни о том, можно ли еще доверять Австрии, пишет автор статьи. С одной стороны, речь идет о тлеющем еще с весны скандале вокруг разведслужбы. С подачи министерства иностранных дел, руководимого Австрийской партией свободы (FPÖ), в ходе обысков в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом были изъяты ящики с документами, в которых, как сообщается, содержалась и конфиденциальная информация западных партнерских служб. По данным The Washington Post, в качестве реакции на произошедшее спецслужбы других стран не допускают Австрию к своей информации. Август Ханнинг, бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии, призвал к осторожности, передает издание.

"Эта осторожность основывается на страхе перед тем, что информация западных спецслужб может через Австрию попасть не в те руки, - полагает Мюнх. - Вину в том, что след этого подозрения ведет в Москву, австрийцы, например, танцуя вальс, возложили на себя сами".

"Вторая дискуссия ведется вокруг министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая на своей свадьбе после танца с почетным гостем Владимиром Путиным сделала совершенный по форме реверанс, - продолжает журналист. - Это можно было расценить так, будто она опустилась на колени перед шефом Кремля. Ведь по ту сторону этого личного конфуза существует тесная политическая связь между правительственной партией FPÖ, по квоте которой Кнайсль занимает свою должность, и путинской партией "Единая Россия".

"Так мосты не строят, а только вызывают недоверие среди партнеров на Западе. Реакция на скандал вокруг разведслужбы говорит о том, что партнеры бдительно и с растущим сомнением наблюдают за Австрией. Это необходимо и правильно", - подытоживает Мюнх.