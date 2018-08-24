Азербайджан отказал во въезде немецкому депутату

В рамках своей поездки на Южный Кавказ канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан, сообщает журналист немецкого издания Tageszeitung Ульрих Шульте. Заместитель председателя парламентской группы по отношениям Германии со странами Южного Кавказа Альберт Вайлер (ХДС) тоже хотел участвовать в делегации, однако авторитарное правительство Азербайджана пригрозило Вайлеру не пустить его в страну. Как сообщал немецкий таблоид Bild, Вайлер является в Азербайджане "персоной нон грата", передает издание.

По информации пресс-службы правительства Германии, вероятной причиной отказа во въезде в страну стала совершенная Вайлером ранее сомнительная поездка в Нагорный Карабах. Инцидент взрывоопасен, полагает автор статьи: Меркель позволяет другим странам диктовать себе, кто может ее сопровождать?

"То, что государство объявляет депутата Бундестага персоной нон грата и угрожает арестом во время официального дипломатического визита, это скандал", - заявил Биджан Джир-Сарай, эксперт фракции СвДП по внешнеполитическим вопросам. По его мнению, канцлер дает слабину перед Азербайджаном. Омид Нурипур, эксперт по внешней политике фракции "зеленых", придерживается такого же мнения: "То, что Меркель позволяет азербайджанскому правительству применять к себе штрафные меры, - это слабость".

Азербайджан долгое время ведет спор с соседней Арменией о Нагорном Карабахе: некогда автономный регион на территории Азербайджана находится с момента распада СССР под контролем Армении. "Затяжной конфликт является дипломатическим минным полем", - отмечает журналист.

Поездку в Нагорный Карабах Вайлера, являющегося председателем Германо-армянского форума, призванного "способствовать пониманию Армении в Германии", политики считают неразумной. "Политика коалиции ХДС/ХСС в отношении Кавказа в высшей степени противоречива. Ее осуществляют люди, которые не только занимают сомнительные крайние позиции, но и полностью противоречат друг другу", - считает представитель "зеленых" Нурипур.

По мнению автора статьи, речь идет не только о Вайлере, но и о его коллеге по фракции Карин Штренц (ХДС), которая, являясь до 2017 года членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, принимала взятки от Азербайджана.

По мнению Эврим Зоммер, депутата Бундестага от партии "левых", сопровождающей Меркель в поездке, собственная партия "сильно отягощает" визит Меркель на Южный Кавказ, передает Шульте.