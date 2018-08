24 августа 2018 г. Марк Галеотти | The Atlantic Когда Путина наказывают, он становится только сильнее "Для Владимира Путина зима уже близко", - утверждает в своей статье в The Atlantic американский эксперт Марк Галеотти, старший научный сотрудник Institute of International Relations Prague (Чехия). По мнению автора, "эффект Крыма", благодаря которому вырос рейтинг Путина, выветрился, взлет популярности после ЧМ-2018 не начался, а предложение повысить пенсионный возраст оказалось крайне непопулярным среди россиян. "Даже государственный социологический центр ВЦИОМ заявил, что доверие общества к Путину снизилось до отметки в 37%", - говорится в статье. Галеотти полагает: "С точки зрения Вашингтона, сейчас самое время надавить на Путина, чтобы вынудить его к другой линии поведения". Помощник госсекретаря США Э. Уэсс Митчелл 21 августа сформулировал цель политики США в отношении России как стремление "ограничить способность Владимира Путина совершать агрессию, принудив российское государство и олигархию, которая его содержит, расплачиваться за это". В Сенат США внесен закон о новых санкциях в отношении России. Галеотти объясняет логику этой позиции: "Усиление нажима на экономику означает, что и для простых россиян, и для приятелей Путина наступят более трудные времена. Трудные времена, в свою очередь, могут принудить Путина обуздать его агрессивную геополитическую кампанию, направленную на укрепление роли России как великой державы: во-первых, кампания будет обходиться слишком дорого, во-вторых, он нуждается в западных инвестициях, капиталах и технологиях. А если Путин не снизит накал кампании? Давление будет нагнетаться, и даже если Путин выживет как политик, ему станет недосуг чинить неприятности в мире, поскольку у него будет слишком много хлопот с недовольным населением". Автор тут же возражает: "В этих рассуждениях Россию понимают с точностью до наоборот: в действительности давление на Россию дает Путину предлог быть Путиным, а не резоны для перемен". Галеотти не согласен с утверждением Митчелла, что "олигархия содержит" российское государство. По мнению Галеотти, все наоборот, причем когда российским богачам закрывают доступ к западным убежищам капиталов, они вынуждены проявлять еще большую лояльность к российскому режиму, так как их зависимость от благосклонности Путина становится более непосредственной. "Времена, когда российские мегабогачи испытывают кризис, только усиливают Путина", - добавляет автор. Галеотти продолжает: "Серьезные протесты - вроде тех, которые последовали за переизбранием Путина в 2011 году (так в оригинале, Путин был избран президентом на третий срок в 2012 году после пребывания на посту премьер-министра. - Прим. ред.) - возникают в России, когда кажется, что наступили хорошие времена и перемены выглядят возможными. Когда времена тяжелые, а режим непоколебим, то, если не происходит полный коллапс (а этот кошмарный сценарий почти невероятен), большинство людей сосредотачивается на повседневных хлопотах, а не на политике". Галеотти также вопрошает, кого простые россияне станут винить в своих повседневных невзгодах. Автор полагает, что для Путина санкции - "во многом его алиби: он может винить во всем Запад, каковы бы ни были истинные причины". Автор делится своим впечатлением: "На прошлой неделе в Москве чувствовалось, что люди готовятся к долгой, суровой геополитической зиме, в которой они винят Запад". По мнению Галеотти, Кремль не хочет или не может пойти на уступки, которых хочет от него Запад. Что в свете всего вышеизложенного делать Западу? "Для санкций определенно есть место, но, вероятно, есть и более мощные варианты воздействия. Например, угроза увеличить экономическую помощь Украине, когда Путин в следующий раз спустит с поводка своих троллей и хакеров, может действительно причинить ему определенную боль, не задевая простых россиян", - рекомендует автор. Галеотти пишет: "Россияне не восстанут против Путина в ближайшее время, и система не рухнет. Идет закулисная борьба прагматиков с националистическими идеологами - борьба не столько за влияние на Путина, сколько на формирование режима, который будет установлен после него". По мнению автора, усиление нажима на Россию в данный момент "ужесточает позицию Путина и льет воду на мельницу националистов, еще более снижая вероятность позитивного долгосрочного прогресса". Источник: The Atlantic