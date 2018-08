24 августа 2018 г. Табби Киндер | The Times США могут ввести санкции против консультантов российских олигархов Юристов, бухгалтеров и лоббистов, которые консультируют попавших под санкции российских олигархов и их компании в США и Британии, могут подвергнуть финансовым взысканиям, передает корреспондент The Times Табби Киндер. В апреле после заявления Британии о том, что Москва, возможно, стояла за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, администрация Трампа объявила санкции против ряда российских магнатов, чиновников и корпораций. Теперь сотрудники Минфина в Вашингтоне разъяснили, что санкции могут распространяться и на их консультантов-поставщиков профессиональных услуг. На слушании в банковском комитете Сената заместитель министра финансов Сигал Манделкер сообщила, что по "Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций" министерство обладает полномочиями вводить санкции против юристов и финансовых консультантов. "В законе говорится, что США могут ввести санкции против любой компании или лица, которые содействуют "значительным сделкам" с организацией из черного списка. Это будет иметь последствия для фирм в Великобритании, которые предоставляют консультации определенным российским компаниям и гражданам", - пишет Киндер. "Если США действительно начнут ужесточать доступ к юридической помощи для находящихся под санкциями лиц, то последствия будут как в плане соблюдения требований, так и с точки зрения прав человека", - сказала юрист лондонской компании Peters & Peters Анна Брэдшоу. "Юристы, которые предоставляют консультации находящимся под санкциями лицам или компаниям, вскоре могут оказаться на грани дозволенного в плане рекомендаций, которые они, не нарушая американские правила, могут дать клиенту даже за пределами США", - добавила она. Источник: The Times