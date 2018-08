24 августа 2018 г. Билли Кенбер | The Times "Брекзит" угрожает поставкам датской спермы в Британию Если Британия покинет ЕС без заключения сделки, то парам, надеющимся зачать ребенка путем искусственного оплодотворения, могут грозить задержки с получением спермы, пишет журналист The Times Билли Кенбер. "Великобритания импортирует значительное количество донорской спермы: в прошлом году более трех тысяч образцов было ввезено из Дании и небольшое число из других европейских стран. Около четырех тысяч образцов было поставлено из коммерческих банков спермы в США", - пишет автор статьи. Число доноров в Британии резко сократилось в связи с запретом на анонимную сдачу спермы. "Однако в том случае, если сделка по "Брекзиту" заключена не будет, британских мужчин могут призвать компенсировать пожертвования своих зарубежных коллег, поскольку правительство предупреждает о риске задержек с поставками", - отмечает Кенбер. Выход из торгового блока без сделки будет означать, что Великобритания больше не будет участницей европейских директив по донорству органов, тканей и клеток - в том числе спермы, яйцеклеток, эмбрионов и органов для трансплантации. Журналист цитирует правительственный документ: "Лицензированные в Британии учреждения, работающие в этой области, такие как больницы и клиники планирования семьи, будут продолжать работу в соответствии с теми же стандартами качества и безопасности, что и до выхода [из ЕС], но некоторым из них потребуются новые письменные соглашения с соответствующими учреждениями Евросоюза". Источник: The Times