24 августа 2018 г. Пол Бедард | The Washington Examiner Санкции Трампа, направленные на устранение путинских марионеток, - это "умная дипломатия" Администрация Дональда Трампа готовит сделку по отстранению Олега Дерипаски от руководства компанией En+ Group, сообщает The Washington Examiner. По словам автора статьи Пола Бедарда, таким образом администрация "переписала правила введения санкций в отношении проблематичных транснациональных корпораций". Доля Олега Дерипаски сократится с 70% до уровня ниже 45%, а его личные потери составят около 2 млрд долларов. "Более того, по соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшие недели, в будущем он не будет получать дивиденды и на всю жизнь останется под санкциями", - говорится в статье. Однако компания, в которой работают 100 тыс. человек в 15 странах, уцелеет, что позволит избежать потенциального скачка цен на алюминий, отмечает автор статьи. "В администрации считают готовящуюся сделку, разработанную председателем En+ и членом британской Палаты лордов Грегом Баркером, крупной победой, и, вероятно, она станет моделью для других санкций против конкретных олигархов", - сообщает Пол Бедард. Автор статьи отмечает, что администрация Трампа идет иным путем, чем администрация Обамы и ей предшествующие, которые вводили более общие санкции против компаний. "Это не просто санкции как самоцель, а санкции как средство достижения цели, санкции как умный инструмент во внешней политике, где вы действительно получаете результат", - заявил источник, информированный о переговорах по En+. Другой источник сообщил: "То, о чем мы говорим, - это поистине искусство сделки, взаимодействие деловых людей с деловыми людьми". В прошлом En+ Group столкнулась бы с ограничением доступа к американским рынкам и финансированию, а Дерипаску, вероятно, из компании не убрали бы и позволили ему сохранить контрольный пакет акций и права на будущий доход. "Но в соответствии с политикой Трампа меняется совет директоров компании и ее управление, а Дерипаске указывают на дверь", - пишет Бедард. "Это действительно взмах рукой на прощание, - сказал источник. - Со стороны Трампа это очень умный поворот в отношении обычных санкций. Это демонстрирует значительно большую жизненную смекалку, деловое понимание того, как на самом деле можно намного более эффективным образом использовать санкции в отношении кого-то близкого к Путину, олигарха или кого-нибудь из этого узкого круга. Но чего нет, так это долгосрочного, разрушительного воздействия на мировой рынок алюминия. А значит, рабочие места трудяг по всему миру не под угрозой и международная торговля может продолжаться". Источник: The Washington Examiner