24 августа 2018 г. Джоэл Эйкенбах | The Washington Post Всемирное исследование показало, что самый безопасный уровень употребления алкоголя - нулевой "Для минимизации угрозы здоровью оптимальное количество употребляемого алкоголя должно быть нулевым. Это простой и неожиданный вывод масштабного исследования, в котором приняли участие 512 ученых из 243 организаций, опубликованного в четверг в престижном журнале Lancet", - пишет журналист The Washington Post Джоэл Эйкенбах. "Больше не стоит считать, что один-два алкогольных напитка в день - это полезно. Лучше всего для вас будет не пить совсем", - говорит Эммануэла Гэкиду, один из ведущих авторов исследования. "Этот доклад оспаривает противоречивую гипотезу о том, что умеренное употребление алкоголя представляет собой очевидную пользу для здоровья. Эта идея распространилась в 1990-х годах после статей о "французском парадоксе": у французов отмечался относительно низкий уровень заболеваний сердца, несмотря на насыщенную жирами диету. Некоторые исследователи указали на употребление красного вина во Франции как на возможный защитный фактор", - говорится в статье. "Однако новое исследование - отмечая снижение риска заболеваний сердца при умеренном употреблении алкоголя, а также уменьшение уровня заболеваемости диабетом у женщин - обнаружило, что многие другие угрозы для здоровья перечеркивают или перевешивают его пользу. Они включают в себя риск заболевания раком молочной железы, раком гортани, инсульта, цирроза, туберкулеза, а также угрозы межличностного насилия, членовредительства и несчастных случаев на транспорте", - сообщает издание. "Авторы не имеют в виду, что, если вы пригубите алкогольный напиток, то это поставит под серьезную угрозу ваше здоровье. Риски значительно возрастают при чрезмерном употреблении алкоголя", - отмечает автор статьи. "Американские рекомендации по правильному питанию определяют безопасное употребление алкоголя как один напиток в день для женщин и два для мужчин (и ни одного для лиц моложе 21 года или беременных)", - напоминает издание. Гэкиду подтвердила эти данные, однако позже в электронном письме она урезала эти цифры. По ее словам, один алкогольный напиток в день повышает риск развития одного из 23 связанных с алкоголем заболеваний на 0,5% - "небольшое увеличение риска", по ее выражению. При двух напитках в день риск повышается на 7%. Как она утверждает, при пяти напитках в день он увеличивается на 37%. В новом докладе содержатся некоторые шокирующие данные о потреблении алкоголя, пишет автор. В Дании пьют почти все: 97% мужчин и 95% женщин. В США данные относительно умеренные: пьют 73% мужчин и 60% женщин. "Самой пьющей страной оказалась Румыния, где мужчины в среднем употребляют 8,2 напитка в день. Затем следует Португалия с 7,2, Люксембург, Литва и Украина, где среднее употребление алкоголя среди мужчин составляет 7 напитков", - говорится в статье. "Самое обильное употребление алкоголя среди женщин приходится на Украину - в среднем 4,2 напитка в день, за ней следуют Андорра, Люксембург, Белоруссия и Швеция", - передает газета. "Американцам следует отметить, что в этом исследовании использовалось относительно консервативное (или такое, которое посетитель бара счел бы скаредным) определение "напитка": он должен содержать 10 граммов чистого алкоголя", - иронизирует автор. В США "стандартный напиток" составляет 14 граммов. Ведущий автор доклада Макс Грисволд отметил, что он все же пьет алкоголь, но добавил: "Не так много после этого исследования". Источник: The Washington Post