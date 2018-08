24 августа 2018 г. Джессика Контрера | The Washington Post Во время Второй мировой он спас жизнь Джону Кеннеди благодаря вырезанному на кокосе знаку "SOS" В четверг на Арлингтонском национальном кладбище был похоронен офицер ВМС США Уильям Либенау, умерший в прошлом году в возрасте 97 лет. Журналистка The Washington Post Джессика Контрера вспоминает прославившую его историю о спасении Джона Кеннеди в 1943 году. Она пишет: "Либенау пошел на флот вскоре после Перл-Харбора. Почти через два года он служил на Соломоновых островах, архипелаге к востоку от Австралии и Папуа - Новой Гвинеи. Среди его соседей по палатке был 26-летний шкипер из Массачусетса "Джек" Кеннеди". Они оба были капитанами патрульных торпедных катеров, на которых размещалось около дюжины человек, четыре торпеды и три мощных двигателя, позволявших лавировать между громоздкими японскими военными кораблями. "Во время одного ночного патруля катер Кеннеди не смог уйти с дороги достаточно быстро, и его протаранил японский эсминец. PT-109 разрезало надвое. Двигатель, работающий на высокооктановом бензине, взорвался. Двое мужчин погибли. Остальные уцепились за оставшуюся на плаву переднюю часть катера", - рассказывает Контрера. Кеннеди и еще десять выживших четыре часа вплавь добирались до небольшого острова, где можно было дождаться помощи. Шесть дней они питались кокосами. "Кеннеди пытался переправить свой экипаж на другой остров неподалеку. Он пытался заплывать ночью в океан, думая, что сможет перехватить другой патрульный катер. Но на острове, где размещались моряки-товарищи Кеннеди, руководство решило, что выживших после взрыва не осталось. Спасательное судно не приходило. В тот момент казалось, что человеку, который впоследствии станет 35-м президентом США, осталось жить всего несколько дней", - пишет журналистка. Его команду заметили двое жителей тихоокеанских островов, проплывавших мимо в каноэ. "Их языка Кеннеди не знал. Бумаги у него не было. У него был нож и целый остров кокосов. Он взял один из них и начал вырезать: "11 в живых. Нужна небольшая лодка", - повествует автор. "Это сработало. Кокос был доставлен австралийскому береговому наблюдателю, который передал сообщение на базу США на острове Рендова. Но когда оно пришло, руководство ВМС отнеслось к нему с недоверием. Может, этот кокос - ловушка, призванная заманить американских бойцов в засаду? Было решено, что ради попытки спасения можно пожертвовать только одной лодкой", - пишет Контрера. Когда Либенау спрашивали, почему был выбран его катер PT-157, он порой говорил правду - они были "лучшим экипажем в южной части Тихого океана", но часто повторял шутку одного из членов своей команды: "Мы были самыми бесполезными". Либенау нужно было добраться до Кеннеди как можно быстрее, но идти при этом достаточно медленно, чтобы волна не известила об их присутствии японские корабли. Увидев катер, Кеннеди прокричал: "Где, черт возьми, вы пропадали?" Либенау крикнул в ответ: "Мы привезли вам немного еды". "Нет, спасибо, - сказал Кеннеди. - Я только что съел кокос". Эта история стала одной из легенд о Кеннеди. Будучи кандидатом в президенты, он часто встречался с ветеранами, и те клялись, что были на спасшем его катере. "Либ, - говорил Кеннеди своему старому другу, - если за меня проголосуют все, кто заявляет, что был на твоей лодке в ночь, когда нас подобрали, я выиграю с огромным отрывом". "После победы Кеннеди хранил скорлупу кокоса, из которой он сделал пресс-папье, на своем столе в Овальном кабинете", - пишет Контрера. Источник: The Washington Post