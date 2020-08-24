Естественный отбор вносит вклад в "эпидемию близорукости": к 2050 году близорукостью будет страдать половина населения Земли

"Естественный отбор среди людей усугубляет "эпидемию" близорукости (...). Согласно оценкам, к середине текущего века примерно половина населения мира - около 4,9 млрд человек - будут страдать от нарушения дальнего зрения", - передает Daily Mail.

"Большая часть проблемы связана с факторами обстановки и окружающей средой - в развитии близорукости часто обвиняют увеличение времени, которое мы проводим за экранами, и недостаточно использование на открытом воздухе нашего дальнего зрения", - констатирует газета.

"Однако американские эксперты обнаружили, что многие из генетических вариантов, повышающих риск близорукости - или миопии - также связаны с репродуктивными преимуществами. Например, люди с этими генами, вероятно, будут иметь больше детей и заводить их, начиная с более раннего возраста, что увеличивает относительную распространенность генов, вызывающих миопию, в популяции", - указывает издание.

"Мы обнаружили, что быстрое увеличение распространенности миопии отчасти связано с естественным отбором в пользу мутаций, ассоциируемых с миопией", - сообщил Daily Mail автор исследования и биолог-эволюционист Цзяньчжи Чжан из Мичиганского университета. И, добавил он, так происходит "не потому, что миопия выгодна, а потому, что эти мутации также связаны с репродуктивными преимуществами, которые не связаны с миопией".

"В своем исследовании профессор Чжан и его коллега Эрпин Лонг изучили генетические и медицинские данные 63 185 человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые добровольно вызвались участвовать в исследовании Биобанка Соединенного Королевства. Этот долгосрочный исследовательский проект, который включает в себя накопление биологических образцов в большом хранилище, направлен на выявление генетических и экологических факторов, которые способствуют развитию заболеваемости", - говорится в статье.

"Разделив испытуемых на шесть групп в зависимости от их возраста, группа ученых установила, что распространенность миопии увеличилась с 24,4 до 41,0% среди тех, кто родился в период с 1940 по 1944 годы, и с 1965 по 1969 годы. С поправкой на влияние возраста на зрение исследователи обнаружили, что это эквивалентно увеличению вероятности миопии в возрасте 40 лет с 30,3 до 43,5% за 25-летний период", - отмечается в статье.

"Изучая генетические вариации, которые, как известно, связаны с повышенным риском близорукости в ДНК испытуемых, профессор Чжан и доктор Лонг обнаружили 25 вариантов, которые, по-видимому, стали более распространенными среди более молодых поколений. Близорукие люди с большей вероятностью будут иметь худший репродуктивный успех - определяемый меньшим количеством детей и их появлением в более позднем возрасте - что предполагает, что естественный отбор действует против состояния миопии, сообщили исследователи. Однако они также обнаружили, что почти половина генов, которые связаны с повышенным риском миопии и становятся все более распространенными среди населения, также связаны с лучшим репродуктивным успехом", - указывает газета.

"В частности, было обнаружено, что восемь генов связаны с людьми, которые родили первого ребенка в более раннем возрасте, а пять вариантов, по-видимому, связаны с большим количеством детей в целом", - говорится в публикации.

Как именно эти гены связаны с увеличением репродуктивного успеха, неясно, пояснил профессор Чжан. "Одна из возможностей состоит в том, что [эти генетические варианты] влияют как на миопию, так и на репродуктивную функцию", - заявил он. Другая возможность состоит в том, что мутация, связанная с миопией, оказывается рядом с мутацией, связанной с репродукцией, в геноме человека, так что [первая] перекочевывает вместе с мутацией, связанной с репродукцией, когда вторая выбирается в ходе естественного отбора".

Исследователи пояснили, что генетический фактор важен, но не является основной причиной роста числа случаев близорукости.

(...) "Наш вывод не меняет преобладающего мнения о важности факторов окружающей среды в эпидемии миопии", - подчеркнули они. "Тем не менее, исходя из населения Великобритании, которое составляло 55 429 643 человека в 1969 году, положительный естественный отбор добавляет 116 957 случаев миопии на поколение только в Великобритании, что указывает на то, что отбор имеет существенное влияние".

"Полные результаты исследования были опубликованы в журнале National Science Review.