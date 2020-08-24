Критик Кремля Алексей Навальный, по-видимому, находится в клинике Charité под тщательной охраной

"Лишь с промедлениями оппозиционный политик, находящийся в тяжелом состоянии, был транспортирован в Германию. Россия все больше подвергается критике", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"К всестороннему расследованию предполагаемого отравления ведущего российского оппозиционера Алексея Навального призвали федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-канцлер Олаф Шольц (оба из партии СДПГ) и другие ведущие политики Германии", - передает журналист Матиас Брюггманн.

"(...) Жена Навального Юлия и ведущие сотрудники уже посетили известного борца с коррупцией в клинике Charité. Он подключен к аппарату ИВЛ, и его состояние стабильно, заявили они. В воскресенье соратники Навального пока не пожелали говорить о причинах предполагаемого отравления", - говорится в статье.

"После того, как изначально сотрудники органов безопасности говорили об обнаруженном в его организме токсине, позднее врачи назвали причиной резкого ухудшения его состояния нарушение обмена веществ, - напоминает издание. - (...) Продюсер Яка Бизил, организовавший транспортировку Навального на лечение в клинику Charité, говоря о состоянии здоровья оппозиционера, заявил вечером в воскресенье, что он предполагает, что Навальный выживет. В политическом ток-шоу "Правильные вопросы" на канале Bild live Бизил сказал: "С моей точки зрения, решающий вопрос состоит в том, переживет ли он это без ущерба и сможет ли дальше выполнять свою роль". Однако в таком случае, по словам Бизила, Навальный наверняка выпадет из политического боя как минимум на один-два месяца".

"Пресс-секретарь противника Кремля Кира Ярмыш была удивлена этим сообщением. По ее словам, в настоящий момент ни у кого нет доступа к информации о состоянии Навального - тем более у тех, кто не является членом его семьи. "Семья Алексея не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени", - написала она рано утром в понедельник на канале в Telegram. "На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. (...)", - подчеркнула Ярмыш".

"Телеканал ZDF сообщал, что, будучи "гостем канцлера", Навальный в настоящий момент находится в клинике Charité под тщательной охраной. Его охраняет Федеральное управление уголовной полиции (BKA). "Пока защиту Алексея Навального со стороны полиции взяло на себя федеральное правительство", - заявил представитель правительства в воскресенье вечером в разговоре с новостным агентством Deutsche Presse-Agentur".

"Согласно закону, Федеральное управление уголовной полиции среди прочего отвечает за безопасность членов федерального правительства, а также иностранных гостей, например, во время официальных визитов. В кругах правительства сообщалось, что оказать помощь в данном случае возможно благодаря этому положению закона о BKA", - поясняет издание.

"Европейский суд по правам человека в Страсбурге с помощью решения, принятого в рамках ускоренной процедуры, заставил больницу в Омске выдать жене Навального его медицинскую карту. Соратники Навального обвиняют Кремль в его отравлении. Согласно их аргументам, Кремль откладывал транспортировку оппозиционного политика в Германию, чтобы замести свои следы. До покушения в Сибири за 44-летним политиком якобы велась масштабная слежка со стороны спецслужбы".

"В Германии высказывается все больше критики в адрес обращения с оппозиционерами в России, - отмечает Handelsblatt. - "Мы дадим понять, что мы, будучи демократами, не приемлем, чтобы жизни оппозиционеров угрожала опасность", - заявил Шольц в интервью газете Neue Westfälische".

Дирк Визе, уполномоченный правительства Германии по отношениям с Россией, призывает российские власти к "правдоподобному, прозрачному и основанному на кооперации" расследованию дела, заявил он в интервью редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland.