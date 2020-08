24 августа 2020 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Белорусские протесты тестируют лимиты жестокого единовластия Лукашенко "Он шутит о диктатуре. Он заставляет своих генералов отдавать честь своему сыну-подростку, который разделяет его склонность к ношению военной формы. Он командует жестокой службой безопасности, которая делает так, что люди исчезают. А когда появился Covid-19, он велел своему народу играть в хоккей, водить трактор и не беспокоиться о вирусе. Александр Лукашенко, осаждаемый правитель Белоруссии и самый долгий лидер в бывшем Советском Союзе, возглавляет режим, который является не столько однопартийным государством, сколько государством одного человека. За 26 лет своего президентства он превратил Белоруссию в стратегически важный и надежно авторитарный буфер между Россией и такими демократиями-членами НАТО, как Польша", - пишет The New York Times. "Цепляющийся за власть на фоне массовых протестов в этом месяце Лукашенко, в прошлом - директор советского свинокомлекса, может показаться пережитком эпохи, которую мир забыл или едва заметил. Но за годы до прихода к власти Владимира Путина, пообещавшего очистить Россию, Лукашенко дал аналогичные обещания своей стране и проложил путь, по которому пройдет Путин: малоизвестная фигура в невероятном стремительном подъеме к личному правлению", - пишет издание. "Однако после спорных выборов 9 августа крупнейшие демонстрации в истории страны подвергли испытанию то, может ли жесткое подавление Лукашенко инакомыслия удержать его у власти после того, как он заявил об убедительной победе, которую многие считают фикцией. В воскресенье в центр Минска, столицу страны, хлынули не менее 100 тыс. протестующих, что стало мощным проявлением неповиновения для страны с населением всего 9,5 млн человек",- говорится в статье. "Лукашенко направил свое собственное вызывающее послание, прилетев в президентский дворец и на вертолете выйдя из него, чтобы поблагодарить отряд сотрудников ОМОНа, с автоматом в руке в сопровождении своего сына, который также был вооружен. Лукашенко, оппоненты которого часто называют его психически неуравновешенным, недавно предупредил о возможной атаке НАТО, заявив, что он готовит белорусские вооруженные силы к отражению наступления захватчиков", - отмечается в публикации. "Вид хорохорящегося диктатора с оружием подчеркнула, насколько сильно он и его страна (...) изменились с тех пор, как он стал известен в начале 1990-х годов, обещая защиту от агрессивной элиты. (...) Он почти в одночасье превратился из провинциального "нуля" в ангела-мстителя, став первым избранным президентом страны шесть месяцев спустя, пообещав бороться с укоренившимися элитами от имени народа". (...) "На приеме после его приведения к присяге он сказал Джорджу Кролу, высокопоставленному американскому дипломату в Белоруссии в то время, что чувствует родство с президентом Клинтоном из-за их общего скромного происхождения". "Он был популистским лидером, аутсайдером, который говорил от лица людей, которые считали себя жертвами - о демократии, рыночной экономике, элите старой коммунистической партии, - вспоминает Крол, который сейчас на пенсии. - Все думали, что он деревенщина, но недооценивали его безжалостную смекалку". (...) "Когда он начинал, то верил в то, что говорил, и люди тоже. Они хотели наказать элиту и поэтому выбрали того, кто, по их мнению, мог бы это сделать", - вспоминал Александр Федута, руководитель избирательной кампании Лукашенко в 1994 году, когда в Белоруссии в последний раз проводились свободные и справедливые выборы. "Он разрушил систему, - добавил Федута. - Но сегодня он - система". (...) Увенчаются ли успехом действия Лукашенко, "будет во многом зависеть от лояльности его аппарата безопасности, который пока не выказывает никаких признаков колебания в своей приверженности Лукашенко, - говорится в статье. - Это также будет зависеть от Путина, давнего благодетеля Лукашенко и его периодического союзника. За все годы пребывания у власти 65-летний Лукашенко постоянно менял свою позицию в отношении Москвы, которую в прошлом месяце он обвинил в заговоре с целью его свержения. Но теперь он видит в Москве свою лучшую надежду на то, что сможет противостоять волне международной критики выборов, которые Европа и Соединенные Штаты осудили как явно сфальсифицированные". "Созданная им система - это не столько правительство, сколько эксцентричное шоу одного актера, в котором вся власть и все решения исходят от Лукашенко. Его сторонники называют его "батькой", нежным словом, обозначающим отца, и президенту оно нравится. В экономике преобладают государственные фабрики и фермы советских времен, которые в конечном итоге контролируются им. Возрождена советская молодежная организация "Комсомол", широко известная как "Лукамол". "В Белоруссии нет партии. Нет независимых баз политической поддержки. Есть только он", - отметил Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Белоруссии. Единственный человек, который может иметь значение - это сын Лукашенко, Николай, которому всего 15 лет и которого многие считают необъявленным наследником". "Гулд-Дэвис, в настоящий момент - научный сотрудник Международного института стратегических исследований, вспомнил, как присутствовал на приеме, устроенном президентом в Минске, и что ему пришлось пожать руку не только Лукашенко, но и его сыну, которому тогда было всего около 5 лет. Генералам белорусских вооруженных сил в течение многих лет приходилось отдавать честь сыну, мать которого так и не была официально установлена, но считается, что она - бывший врач Лукашенко". "Вся система неортодоксальна и, возможно, немного нелепа. Но она ни в коей мере не комична и не безобидна. Она крайне чревата", - считает Гулд-Дэвис. "Правительство Лукашенко регулярно преследует, сажает в тюрьмы и даже пытает критиков, некоторые из которых исчезли. Оно арестовывает журналистов и подавляет независимые СМИ, а также жестоко подавляет проявления инакомыслия. Белоруссия, как отмечает Крол, "не Северная Корея" и "не хватает людей с бухты-барахты". "Но если вы перейдете дорогу Лукашенко, сказал он, "вам преподнесут урок, от которого вы можете и не оправиться". Издание напоминает, что во время недавней кампании Лукашенко назвал свою главную соперницу Светлану Тихановскую слишком слабой для управления страной из-за ее пола. (...) Когда стало очевидно, что Тихановская действительно может выиграть честные выборы, это стало "очень грубым шоком", отметил Эндрю Уилсон, профессор Университетского колледжа Лондона и автор книги "Белоруссия: последняя европейская диктатура". "Он принял миф о себе как о прямолинейном простом парне, мужике - настоящем мужчине, который думает, что место женщины - на кухне", - указал Уилсон. "(...) Лукашенко, который на прошлой неделе предупредил восставших рабочих тракторного завода о том, что он "жестоко" ответит на любые "провокации", долгое время преследовала репутацию склонного к насилию. В 1990-е годы появились доказательства того, что до того, как заняться политикой, он атаковал людей, которые работали под его началом в колхозе "Городец". "Он всегда был жестоким, - говорит Валерий Карбалевич, автор обширной политической биографии Лукашенко на русском языке. - Он фанат власти. У него нет настоящей семейной жизни или друзей, и он даже не может представить себе жизнь, когда он не является лидером". "Многие из его оппонентов называют президента психически неуравновешенным, с большой склонностью к безжалостности. "Он всегда был сумасшедшим и очень жестоким, - говорит Андрей Санников, бывший дипломат, которого посадили в тюрьму и подвергли пыткам после того, как он баллотировался против Лукашенко в 2010 году. - Он сделает все, чтобы сохранить власть. Все". "Это стало очевидным в этом месяце, когда протестующие вышли на улицы, и сотрудники ОМОНа жестоко избили их, убив как минимум двух человек, ранив сотни и арестовав почти 7 тыс. человек", - констатирует газета. (...) "Путин никогда не питал симпатий к Лукашенко, которого он считал провинциальным выскочкой с замашками выше его статуса. Но он поставлял в Белоруссию нефть и газ по заниженным ценам, подкрепляя экономику страны и народную поддержку Лукашенко более десяти лет. Однако в последнее время экономика Белоруссии находится в состоянии стагнации, и Кремль устал от Лукашенко, возмущаясь его периодическим флиртом с Западом и его отказом от создания "союзного государства" (...). Россия сократила субсидии на топливо для Белоруссии, а в начале этого года прекратила их. Белорусская экономика резко упала, а вместе с ней и позиции Лукашенко". "По словам его биографа Карбалевича, как и многие лидеры, которые слишком долго цепляются за власть, Лукашенко потерял связь со своим народом", - говорится в статье. "Он потерял связи с обществом, - сказал Карбалевич. - Он перестал быть аутсайдером, борющимся с элитой, но стал лидером элиты". В написании статьи принял участие Иван Нечепуренко Источник: The New York Times