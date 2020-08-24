Правительство Германии считает возможным отравление Навального

"Правительство ФРГ требует "полной прозрачности" в вопросе о том, что произошло с российским оппозиционным политиком Навальным. По мнению правительства, он мог быть отравлен. Министр иностранных дел Маас высказался более сдержанно", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"Правительство ФРГ считает возможным, что на российского оппозиционного политика Алексея Навального было совершено покушение с применением яда. "Так как с определенной долей вероятности можно исходить из покушения на отравление, [ему] необходима защита", - заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт".

"По его словам, федеральное правительство требует "полной прозрачности" в расследовании инцидента. "Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен. К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - заявил Зайберт.

"Более сдержанно в свою очередь высказался министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в Киеве. Пока он не хочет комментировать причину состояния Навального, сказал он. "Я отношусь к тем, кто основывает свое мнение на фактах, - заявил Маас во время визита в украинскую столицу. - В деле Навального пока отсутствует много фактов - медицинских и, вероятно, криминологических, и их нужно дождаться".

"По словам российских врачей, Навальный не был отравлен. "Мы с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального", - сказал на пресс-конференции в сибирском городе Омске Александр Мураховский, главный врач больницы, где лечили Навального до его транспортировки в Германию".

"(...)Также и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказал, что соответствующие ведомства действовали очень оперативно. (...) По его словам, российский президент Владимир Путин не оказывал никакого влияния на транспортировку Навального в Германию. "Это абсолютно не прерогатива президента", - сказал, по данным государственного агентства ТАСС, Песков. По его словам, на эту тему не проводилось и международных переговоров".

"Тем не менее роль посредника мог сыграть президент Финляндии Саули Нийнисте. Сначала он переговорил о транспортировке Навального с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем с Путиным. Однако какое влияние в итоге оказал разговор, нельзя сказать однозначно", - пишет Der Spiegel.