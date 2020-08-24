Новые следы ведут к российской спецслужбе

"Убийство в берлинском парке Тиргартен, совершенное в 2019 году, отягощает германо-российские отношения. Согласно расследованию Der Spiegel, появились новые данные, свидетельствующие о возможной причастности к убийству российской спецслужбы ФСБ".

"Человек, который, возможно, помогал предполагаемому убийце Вадиму Красикову, также связан с российской службой внутренней разведки ФСБ. Согласно расследованию, совместно проведенному Der Spiegel, а также специализирующимися на расследованиях изданиями Bellingcat и The Insider, Роман Д. использовал два ненастоящих имени. Д. является бывшим членом элитного подразделения ФСБ, которое среди прочего задействовалось в Афганистане и Чечне. Сегодня Д. работает на организацию "Вымпел", которая была основана бывшими участниками боевой группы", - сообщает издание.

"Следователи обратили внимание на Романа Д. в связи с тем, что в своем заявлении на получение шенгенской визы он указал того же работодателя, что и предполагаемый убийца, и подал его в тот же день".

"Впрочем, пока следователям неясно, помогал ли он Красикову в совершении преступления и какую роль он играл. Но, по информации чешских ведомств, Роман Д., судя по всему, был причастен к двум убийствам в Стамбуле", - передает Der Spiegel.