Владимир Кара-Мурза: "Яд легче отрицать"

Критик Кремля Владимир Кара-Мурза пережил два отравления. В интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung он говорит о том, почему он уверен, что Алексея Навального тоже отравили, и зачем спецслужбы используют этот метод.

"(...) Его симптомы абсолютно совпадают с тем, что пережил я: приступы потоотделения, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, мучительные боли. Я сразу же связался с его людьми и посоветовал им врачей и токсикологов", - рассказал собеседник издания.

"Ведь на российских оппозиционеров уже осуществлялся ряд покушений с использованием яда. В 2003 году на депутата Госдумы Юрия Щекочихина, через год на Анну Политковскую, спустя несколько месяцев на кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, в 2015 и 2017 году отравляли меня, в 2018 году - Петра Верзилова, которого также лечили в клинике Charité. Список гораздо более длинный, а метод не нов, - подчеркнул Кара-Мурза. - Уже во время холодной войны осуществлялись покушения на отравление диссидентов; в 1975 году КГБ пытался отравить сатирика Владимира Войновича в Москве с помощью яда нервно-паралитического действия. В 1978 году в Лондоне с помощью ядовитого укола зонтом был убит болгарский писатель Георгий Марков".

Говоря о том, почему для устранения политических противников спецслужбы используют яд, Кара-Мурза отметил: "Во-первых, яд отрицать легче, чем в случае, когда человека застрелили, как было с моим близким другом Борисом Немцовым в 2015 году. Вы ведь снова слышите, какую песню затягивает хор пропаганды: якобы накануне Навальный выпил слишком много алкоголя. Или что он якобы диабетик. В моем случае было аналогично. Когда после отравления диоксином лицо Ющенко стало обезображенным, они говорили, что он сделал пластическую операцию, которая оказалась неудачной".

"Вторая причина - это садизм. Вы, вероятно, видели видео из самолета, на котором слышно, как Навальный кричит от боли. Я кричал так же, когда меня забирала скорая помощь. Это страшные муки, ты задыхаешься, сердце бешено стучит, у меня были сильные приступы рвоты. После первого отравления я три недели пролежал в коме. Один орган отказывал за другим, иногда я был подключен к восьми аппаратам. Затем была долгая реабилитация, мне пришлось заново учиться ходить, долгое время мне была необходима трость", - рассказал собеседник издания.

По словам Кара-Мурзы, при втором отравлении на второй день его жена отправила в США образец его крови. "Я знаю многих депутатов Конгресса, скончавшийся сенатор Маккейн был моим другом. Они поспособствовали тому, чтобы образец крови был изучен ФБР. К сожалению, результаты не разглашаются. Ни я, ни журналисты, ни американские депутаты не могут с ними ознакомиться. В феврале мы подали иск против ФБР и министерства юстиции. После принятия решения в октябре результаты смогут быть опубликованы. Это слишком поздно, чтобы помочь Навальному", - отметил критик Кремля.

"(...) В России много недовольных. На протяжении нескольких недель протестуют люди в Хабаровске. Поправки в Конституцию, позволяющие Путину оставаться президентом еще два срока, никогда не были бы приняты без масштабной фальсификации на голосовании в конце июня. Прежде всего молодежь пресытилась Путиным. Для них мы, лидеры оппозиции, важны в качестве организаторов, в качестве примеров того, что можно что-то сделать. Мы не можем просто так бросить их на произвол судьбы", - подчеркнул Кара-Мурза.