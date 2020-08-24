Российская карта

"У Германии нет рычага для того, чтобы дать почувствовать российскому президенту цену его решений. Как же следует с ним обходиться?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Детство и юность дали Ангеле Меркель некоторый опыт в обращении с государственной безопасностью, - пишет журналист Штефан Корнелиус. - Один из важнейших уроков: держать язык за зубами, показывать не больше, чем оппонент действительно видит со стороны. Иногда мастеров маскировки можно победить их собственными средствами. В студенческие годы она сорвала попытку завербовать ее прямодушным заявлением, что она не умеет хранить тайны, то есть совсем не подходит на роль внештатной сотрудницы".

"Владимир Путин, пожалуй, самый стойкий ее современник в жизни мировой политики, происходит из этой секретной среды и применяет ее методы в современной форме, - отмечает издание. - Поэтому тот, кто в эти дни наблюдает за политикой Германии в отношении России, не может отделаться от впечатления, что Меркель и Путин играют друг с другом в старую игру".

"Тот, кто в Германии занимается политикой в отношении России, объективно занимает более слабую позицию. Российский президент обладает набором инструментов, который превосходит таковой у Берлина по объему и степени устрашения - не в последнюю очередь потому, что российский аппарат действует бесцеремонно и готов применять силу. Поэтому позиция по отношению к Путину является вынужденно пассивной и оборонительной", - говорится в статье.

"Германия, бесспорно, играет роль важнейшего оппонента Владимира Путина. (...) От убийства в Тиргартене до российских наемников в Ливии, от грозящего вмешательства в дела Белоруссии до дела Навального: в конечном итоге вмешивается, угрожает, ведет переговоры всегда правительство ФРГ", - указывает автор статьи. Однако, пишет издание, "у Германии нет рычага для того, чтобы дать почувствовать Путину цену его решений. Внешняя политика работает не за счет добрых уговоров, она базируется на давлении и противодействии, на расчете интересов и готовности устанавливать и соблюдать правила".

"Главным аргументом Германии является экономика и инвестиции, в случае с Россией прежде всего в энергетической отрасли. (...) Но в итоге, с точки зрения Берлина, остается лишь разочаровывающий опыт, состоящий в том, что перевес в эскалации всегда находится на стороне Путина: он готов нарушать правила и применять силу. Он решает, где начнется следующая проблема и будет ли она решена. Тот, кто хочет разорвать этот замкнутый круг, должен идти на больший риск. Это не дело Меркель", - констатирует Süddeutsche Zeitung.