Выборы для Кремля не становятся проще

(...) "Владимир Путин официально не возглавляет "Единую Россию" и обычно старается держаться в стороне от парламентской борьбы. Но сейчас не обычные времена. Режим, уставший и напряженный, нацеливается на президентские выборы в 2024 году. Ему срочно нужно, чтобы правящая партия сократила зияющий разрыв между ее невпечатляющими рейтингами популярности и голосами, необходимыми для обеспечения сверхбольшинства в Думе (...). Поддержка "Единой России" составляет около 27% , что особенно незначительно для партии, располагающей огромным административным ресурсом, а доверие к Путину превышает 60%", - пишет обозреватель MBloomberg Клара Феррейра Маркес.

"(...) Партия должна справиться с этой разницей перед лицом растущей политической апатии и недоверия к институтам, а также реальности сокращения доходов населения, повышения цен и пандемии, которая ежедневно убивает едва ли не рекордное количество россиян. Самое сложное, что ей нужно добиться успеха, не переборщив с впечатлением вмешательства в выборы, из опасения возобновления протестов, которые даже после репрессий в течение последних нескольких месяцев могут означать возврат к беспорядкам, наблюдавшимся после парламентских выборов 2011 года", - говорится в статье. (...)

"Вопреки распространенному мнению, выборы имеют значение для авторитарных государств, и Путин долгое время полагался на выборы для укрепления своего имиджа как лидера беспрецедентной популярности и непобедимости. Одерживающая победу "Единая Россия" - часть этой картины. (...) Но чтобы получить результат, близкий к результату 2016 года, когда "Единая Россия" получила около трех четвертей из 450 мест в Думе, многое должно пойти так, как замышляет Кремль. Он уже не останавливается ни перед чем, начиная с кампании по сокрушению организованных сетей антипутинских активистов", - отмечает Феррейра Маркес, напоминая про тюремное заключение Алексея Навального, признание его движения экстремистским и его ликвидацию, запрет баллотироваться бывшему кандидату в президенты , который должен был быть третьим в списке Коммунистической партии. "Немного лучше дела обстоят с независимыми СМИ", - говорится в публикации.

(...) "Меры, связанные с пандемией, означают, что голосование растянется на три дня, как это было в прошлом году. Доступ к прямой трансляции с избирательных участков (...) будет ограничен. Впервые за почти три десятилетия не будет наблюдателей от ОБСЕ. Между тем, "Голос"*, российское независимое движение по наблюдению за выборами, был объявлен иностранным агентом". (...)

Также обозреватель указывает на ряд "популистских краткосрочных мер": обещание Путиным денежных выплат пенсионерам и военнослужащим - и те, и другие являются ключевыми базами поддержки, его выступление против обязательной вакцинации - "подачка упорствующим, уставшим от пандемии россиянам: правила, связанные с Covid, в Москве уже были смягчены. Не то, чтобы виднелся конец высокому числу заражений, учитывая, что только около 23,5% россиян полностью вакцинированы - конфузный уровень для страны, которая первой одобрила прививку, провозгласила это национальной победой и сделала ее широко доступной внутри страны. Это однозначный признак недоверия. Поэтому неудивительно, что этот вопрос по большей части не фигурировал в повестке дня кампании".

(...) Открытые вопросы, говорится в статье, это "явка, после резкого падения в 2016 году до 48%", и "влияние призыва Навального к россиянам голосовать тактически против официальных кандидатов, даже если этими усилиями не руководит его организация. Конечно, добиться значительных побед будет намного сложнее, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Более того, если будет хоть какой-то намек на успех, правительство просто увеличит громкость предупреждений об иностранном вмешательстве. Это проверенный на практике способ очернить оппозицию - и еще один признак режима, у которого закончилось воображение", заключает обозреватель.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента