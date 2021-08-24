Президент Российско-Германской ВТП: "Нам нужен водородный альянс с Россией"

"Европа не может позволить себе по идеологическим соображениям отказываться от использования водорода, получаемого из природного газа. Без альянса с такими газовыми странами, как Россия, не обойтись", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава нефтяной компании OMV Райнер Зееле.

"Экономический подъем в Европе - тенденция хрупкая. Чтобы гарантировать, что энергия на восстановление экономики не иссякнет, нам нужны надежные цепочки поставок. Это относится, в частности, к поставкам сырья. (...) Будучи крупнейшей экспортной страной Европы, Германия должна признать потенциал экономического роста, источником которого может быть сотрудничество с Россией. Как президент Российского-Германской внешнеторговой палаты (AHK), крупнейшего иностранного экономического объединения в России, насчитывающего более 1 тыс. участников, я выступаю за то, чтобы переосмыслить санкции в отношении России", - пишет Зееле.

"В этом мнении я не одинок. 92% компаний-членов AHK также выступают за это. Поэтому санкции следует постепенно отменять или, в идеале, отказаться от них полностью. Однако для сближения нужны два партнера. Россия должна очень четко показать, что она инициирует разрядку в конфликте на востоке Украины. Лишь тогда санкции можно будет, наконец, ослабить", - говорится в статье.

"Завершение строительства балтийского газопровода "Северный поток-2", следующего из России в Германию, является важной вехой в обеспечении надежности энергоснабжения в Европе. Речь ни в коем случае не идет о создании будущих транзитных монополий. Напротив, "Северный поток-2" будет способствовать диверсификации энергоснабжения. Конечно, трубопровод через Украину в Западную Европу также необходимо сохранять и модернизировать".

"В настоящее время на рынке газа мы наблюдаем высокие цены и пустые хранилища. Малые запасы объясняются не только суровой зимой. Скорее, причиной этого является снижение объемов сжиженного природного газа (СПГ), а также сокращение объемов импорта из России в связи с техническими проблемами на конденсаторной установке в Северной Сибири. Если бы введение "Северного потока-2" в эксплуатацию не откладывалось по политическим причинам, этих проблем с поставками не возникло бы", - указывает Зееле.

"Европа права, делая ставку на возобновляемые источники энергии, такие как водород. Но я предостерегаю от однобокого мышления, согласно которому только зеленый водород из возобновляемых источников является экологически чистым. (...) К сожалению, ЕС устанавливает для себя искусственные ограничения, запрещая подземное хранение углекислого газа почти во всех странах-членах, включая Германию и Австрию. Как сказал российский писатель Николай Гоголь: "Простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее". Хранение CO2 в подземных резервуарах может быстро и сравнительно дешево сократить наши выбросы. Мы должны воспользоваться этой возможностью".

"Европа не может позволить себе по идеологическим соображениям отказываться от использования водорода, получаемого из ископаемых источников, если мы не хотим поставить под угрозу экономический подъем и достижение целей нашей климатической политики. Поэтому я предлагаю заключить водородный союз с Россией. У нас есть ноу-хау, а у России - газовые месторождения. Такое разделение задач уже доказало свою успешность в прошлом".

"Фокус только на "зеленом" водороде, каким бы желанным он ни был, не будет реализован в среднесрочной перспективе. Нам нужен водород из любого сырья. Поэтому я приветствую заявление федерального министра экономики Петера Альтмайера, сделанное им на германо-российской сырьевой конференции, о том, что голубой водород должен использоваться в качестве промежуточной технологии для переходного периода".

"Нам необходимо сырьевое партнерство между ЕС и Россией, чтобы обеспечить устойчивый рост промышленности и экономики. Давайте не будем обманывать себя: в обозримом будущем возобновляемой электроэнергии будет недостаточно для производства необходимого количества экологически чистого водорода для промышленности ЕС по конкурентоспособным ценам. Поэтому без союза с такими газовыми странами, как Россия, не обойтись. Ведь российские месторождения находятся в непосредственной близости от европейских рынков сбыта. Это большое преимущество мы должны использовать для нашего дальнейшего экономического подъема", - заключает Зееле.