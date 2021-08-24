Он перечил Западу

"Средневековый князь Александр Невский - поп-звезда российской исторической политики. Святого чествуют как дальновидного геостратега. Критика в его адрес нежелательна", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Фритхоф Беньямин Шенк, историк и эксперт по Восточной Европе из Базельского университета.

"Допустимо ли публично называть князя XIII века "коллаборационистом" и сравнивать его с советским генерал-лейтенантом Андреем Власовым, который воевал на стороне нацистов во Второй мировой войне? Этот вопрос сегодня будоражит либеральную общественность России. Предыстория заключается в том, что в июне Сергей Чернышов, кандидат исторических наук из Новосибирска, раскритиковал в Facebook идею переименования "площади Свердлова" в своем родном городе в "площадь Александра Невского". Чернышов, директор частного Открытого колледжа в Новосибирске, назвал это предложение "выбором между бандитом и коллаборационистом", - говорится в статье.

"Никто не увидел проблемы в том, чтобы назвать коммуниста и революционера Якова Свердлова преступником. Однако обвинение в том, что Александр Невский, победивший в легендарных битвах против шведов и Тевтонского ордена в XIII веке, был заодно с монгольскими иноземными правителями, очевидно, оказалось табу. 17 августа Следственный комитет - правоохранительное ведомство, подчиненное президенту России - вызвал Чернышова на допрос. Обвинение заключалось в том, что своим комментарием в интернете историк, возможно, нарушил закон против фальсификации истории".

"В этом году по всей стране наблюдается настоящий "хайп" вокруг святого князя, который, как считается, родился 800 лет назад. Еще в 2014 году президент Путин распорядился торжественно отметить круглую дату с большой помпезностью. Юбилей Александра Невского в 2021 году - важное историко-политическое событие в России", - отмечает автор статьи.

"Повсюду организуются конференции, посвященные князю и его роли в истории. Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Третьяковская галерея в Москве представляют тщательно подготовленные выставки, посвященные жизни святого и его памяти. Многочисленные новые книги для детей и взрослых, некоторые из которых украшены роскошными иллюстрациями, закрепляют среди населения мифический образ Александра Невского. (...) Увековечению памяти Невского служат и многочисленные новые памятники, воздвигнутые в честь святого князя (...)".

"С одной стороны, популярность Александра Невского в сегодняшней России можно объяснить, обратившись к его биографии и истории памяти о нем. С другой стороны, его образ идеально вписывается в историко-политическую концепцию правительства Путина: князь Александр Ярославич - своим прозвищем "Невский" он обязан победе над шведами в Невской битве 1240 года - жил во времена, когда восточнославянское государство Киевской Руси уже распалось на отдельные княжества, которым с востока угрожали монголы, а с запада - католические державы Северной и Центральной Европы", - поясняет Шенк.

"Будучи князем Новгородской земли, Александр Невский поборол шведов в 1240 году и Тевтонский орден в 1242 году - в легендарном Ледовом побоище. Он отказался от предложения Папы Римского короноваться по католическому обряду. Тем временем в отношении монголов, которые к 1240 году завоевали почти все княжества Руси, Александр проводил прагматичную политику. В 1252 году хан Золотой Орды назначил его "великим князем Владимирским". В этой роли он подчинил Новгород обязанности выплачивать дань иностранным правителям, но в то же время смог защитить подвластные ему города от карательных походов".

"То, что Александр Невский станет одним из важнейших русских национальных героев, в конце XIII века еще не предвиделось. Сначала память о нем хранили в Богородице-Рождественском монастыре во Владимире, где Александр был похоронен. (...) При этом изначально Александр был обычным местным святым. Только в царствование Ивана IV ("Грозного"), в 1547 году, он был канонизирован Русской православной церковью и с тех пор почитается как покровитель "земли русской", - пишет историк.

"Важной вехой в истории памяти об Александре Невском стало правление Петра I. В 1723/24 году царь-реформатор перевез останки князя из Владимира в только что основанный Санкт-Петербург, открыл там роскошный Александро-Невский монастырь и объявил святого покровителем новой столицы. (...) Петр добился того, чтобы Александр Невский больше не изображался на иконах как отстраненный от мира монах, а представал на них как правитель. К нему же восходит основание первого российского ордена имени Александра Невского".

"В XIX и особенно в XX веке Александр Невский все больше приобретал в русской культурной памяти черты военного героя и искусного полководца. В Первой мировой войне русские солдаты должны были брать пример с его победы над Тевтонским орденом в 1242 году. В Великой Отечественной войне (1941- 1945) Красная Армия следовала боевому кличу "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет". Этот лозунг взят из заключительной речи Александра Невского в знаменитом историческом фильме Сергея Эйзенштейна 1938 года, - поясняет Шенк. - (...) Когда в середине 1980-х годов Михаил Горбачев отменил монополию коммунистов на интерпретацию советской истории, религиозное почитание Александра Невского начало переживать ренессанс".

"Сегодня, в России при Путине, культ Александра Невского снова расцветает. В 2008 году зрители одной из телепередач даже признали святого самой важной фигурой в истории России. Почти в каждом городе есть памятник Александру Невскому и церковь, посвященная ему. В 2010 году Владимир Путин впервые вручил возрожденный "Орден Александра Невского". Александр Невский идеально вписывается в символический политический курс правительства, который опирается на четкое отграничение от "Запада", акцент на "русские (религиозные) ценности" и прагматичную внешнюю политику, открытую для меняющихся альянсов".

"В связи с этим неудивительно, что публичная критика в адрес Александра Невского и его сотрудничества с монголами нежелательна, - заключает Шенк. - Впрочем, Сергей Чернышов из Новосибирска, который сейчас ждет результатов расследования Следственного комитета, находит расширение неписаных запретов на высказывания по поводу истории тревожным: "Мы, историки, - подопытные кролики, бегающие в лабиринте. Нас постоянно бьют током, а мы не понимаем, почему мы получаем удары током именно в этот момент". Почему вдруг стало запрещено критиковать Невского - для него загадка. "Еще несколько лет назад это никому бы не пришло в голову", - говорит он".