Июльские наводнения в Германии и Бельгии тесно связаны с глобальным потеплением

(...) "Гибель более 200 человек и миллиарды евро ущерба: столь тяжелые потери в результате наводнения, обрушившегося на Германию и Бельгию в середине июля, следует возложить на изменение климата. По данным исследования, опубликованного во вторник, 24 августа, вероятность этого экстремального эпизода повысилась в 9 раз из-за потепления, вызванного деятельностью человека. Из-за изменения климата также "ливни стали интенсивнее на 3% - 19%", считают ученые из группы World Weather Attribution (WWA), объединяющей экспертов из различных исследовательских институтов по всему миру", - пишет Le Monde.

"14 и 15 июля сильное наводнение, вызванное проливными дождями, унесло жизни как минимум 190 человек в Германии и 38 человек в Бельгии. Германии придется выделить 30 млрд евро на восстановление районов бедствия, а катастрофа поставила в центр общественных дебатов вопрос о чрезвычайной климатической ситуации, причем за несколько недель до решающих выборов в конце сентября, где определится преемник канцлера Ангелы Меркель", - говорится в статье.

(...) "У 39 ученых из разных стран, собравшихся под знаменем WWA, нет никаких сомнений: "Изменение климата увеличило не только вероятность, но также интенсивность" июльских событий, подчеркнул во время онлайн-презентации Франк Крайенкамп, сотрудник Немецкой погодной службы, который руководил экспериментальным исследованием. По мнению ученых, этот эпизод "в значительной степени побил исторически зафиксированные рекорды осадков в пострадавших районах", - указывает издание.

(...) "Это второе исследование, которое четко обвиняет глобальное потепление в стихийных бедствиях, обострившихся этим летом. Ранее группа WWA подсчитала, что "тепловой купол", под которым задыхались Канада и американский Запад в конце июня, был бы "почти невозможен" без последствий изменения климата", - передает автор публикации.

(...) "Авторы исследования использовали различные локальные модели, чтобы оценить, как повлияло потепление на максимальное количество осадков в течение одного или двух дней в наиболее пострадавших регионах, таких как бассейны рек Ар и Эрфт в Германии и долина реки Маас в Бельгии. А также в более крупном регионе, охватывающем эти две страны, и в соседних Нидерландах, пострадавших в меньшей степени", - говорится далее.

"Ученые обнаружили "тенденцию к усилению", хотя от года к году все еще существует "большая вариативность". Они оценили вероятность повторения в Западной Европе такого эпизода, как июльский - он будет происходить раз в 400 лет. То есть, конкретно, каждый год существует 1 шанс из 400, что такое бедствие снова произойдет. И катастрофы "будут случаться еще чаще", если потепление продолжится, подчеркивается в исследовании".

Поэтому "важно знать, как [уменьшить] уязвимость к подобным эпизодам и их последствиям", - отметил один из авторов, Мартен ван Алст, директор Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца. Потому что, "к сожалению, зачастую люди оказываются готовы... только к предыдущей катастрофе".