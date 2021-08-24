В Литве, в лагерях для мигрантов, отправленных Лукашенко

"С июля в Литву, эту небольшую прибалтийскую страну, прибыло 4 124 иностранца с неурегулированным статусом, в том числе 2 799 иракцев. Вильнюс обвиняет белорусский режим в их инструментализации и хочет заставить их вернуться в свои страны", - пишет специальный корреспондент Le Monde Изабель Мандро.

(...) "Журналистам больше не разрешают входить в лагерь для мигрантов, попасть в который можно в конце разбитой дороги на опушке леса. В Руднинкай, на военном полигоне в 40 км к югу от литовской столицы Вильнюса, расположился открытый Литвой этим летом один из крупнейших центров для лиц, просящих убежища. Там более 700 человек забились в палатки, промокшие от проливного мелкого дождя. Большинство из них иракцы, они говорят, что бежали из своей страны после крупных антиправительственных протестов 2019 года, жестко подавленных силами безопасности и проиранскими ополченцами. С лета этого года они находятся в Литве, служащей воротами в Евросоюз", - говорится в репортаже.

"Они рассказывают, что руководствуясь GPS на своих мобильных телефонах, через лес пересекли границу, теперь уже недоступную "по соображениям безопасности", с Белоруссией, где они получили туристическую визу. "Здесь, в Литве, это Европа, безопасность, работа", - хочет верить Мохамед Резак, сестра которого, приехавшая одновременно с ним, была помещена в другой лагерь. Надежд мало. Вильнюс, с июля столкнувшийся с притоком мигрантов, обвиняет белорусского автократа Александра Лукашенко в ведении "гибридной войны" против этого небольшого прибалтийского государства с населением 3 млн человек, которое принимает много белорусских беженцев, включая бывшего кандидата на президентских выборах Светлану Тихановскую, но отказывается от этих вновь прибывших", - отмечает автор статьи.

"18 августа 35 мигрантов оказались в ловушке, их с одной стороны оттеснили литовские пограничники, а с другой стороны, не позволили им вернуться назад белорусские пограничники. "Оборудованные щитами и защитным снаряжением, [они] силой подтолкнули группу к Литовской Республике и сами вторглись на территорию Литвы", - выступили с обвинением службы безопасности Вильнюса, распространяя через агентство LRT пронзительное видео, снятое на пограничном посту Шальчининкай. На нем видна кричащая толпа испуганных мужчин, женщин и маленьких детей", - пишет Le Monde.

(...) "С июля в Литву прибыло 4124 мигранта с неурегулированным статусом, в том числе 2799 иракцев, согласно последней статистике, установленной 18 августа Министерством внутренних дел, по сравнению с "74 выявленных за весь 2020 год, то тесть в 55 раз больше". Перед лицом беспрецедентной для них ситуации, литовские власти обнародовали закон, предусматривающий строительство стены из колючей проволоки на 679 км общей границы с Белоруссией. И в спешке возвели десяток лагерей, что позволило содержать под стражей просителей убежища в течение полугода", - указывает Мандро.

(...) "Шесть месяцев взаперти, но мы сойдем с ума!" - восклицает Менди Опа. Этот 28-летний сенегалец объясняет, что он покинул свою деревню Казаманс, чтобы избежать принудительной вербовки в ряды партизан, сейчас он находится в лагере мигрантов в Алитусском районе, примерно в 100 км от Вильнюса. Здесь, на территории местного аэродрома, в заброшенном и грязном здании проживают десятки мигрантов из стран Африки к югу от Сахары. В этой части мира гипотеза о белорусском "канале" распространилась в соцсетях с быстротой молнии. На этот раз речь идет не о туристической, а о студенческой визе. Первое, что бросается в глаза при входе в этот лагерь, это профиль его обитателей. Ни детей, ни семей, подавляющее большинство молодых людей, которые все рассказывают одно и то же: контакт с белорусскими университетами, установленный через посредников, письма-приглашения, предоставленные университетами, и посадка на самолет прямо в Минск с остановкой в Стамбуле", - говорится в статье.

"У меня было приглашение из Новополоцкого университета [город на севере Белоруссии], но все пошло не по плану", - рассказывает 19-летняя Юлия из Конго-Браззавиля, дрожа от холода в своей маленькой куртке. По прибытии в аэропорт Минска эта молодая студентка-бухгалтер заплатила сумму, согласованную при отбытии, "2500 долларов" (2130 евро), которые должны были покрыть ее визу, регистрацию и ее проживание в университетском общежитии в течение года, но она не получила ничего, кроме 30-дневного вида на жительство. (...) Не имея никаких ресурсов, она решила пересечь границу, напуганная враждебностью, проявленной полицией и частью белорусского населения. "Там они нас отвергают. Никто не хочет нам помогать. Иногда нам даже плевали вслед".

(...) "Не имея возможности выйти на улицу, они содержатся в ужасных гигиенических условиях и служат мишенью для враждебности со стороны некоторых жителей окрестных деревень, вывесивших в своих садах таблички с надписью: "Стоп мигрантам", беженцы говорят, что они в отчаянии. Нарастает напряженность и в лагерях. Так, в лагере беженцев в Веребежай, в 130 км к западу от Вильнюса, более двухсот из них маются в заброшенной школе с облупившимися стенами. "Посмотрите! Нам дают просроченные продукты! С нами обращаются как с животными!" - вспылил один иракец с красными от усталости глазами, размахивая банкой йогурта. Здесь собралось много езидов из немусульманского религиозного меньшинства, проживающего на севере Ирака. "Мы из Синджара [место ужасных расправ, совершенных организацией "Исламское государство"* в 2014 году], - без устали повторяет 25-летний Хадер. - Мы хотим жить с христианами!"

(...) "Некоторые не знают о событиях в Афганистане, но другие, чьи мобильные телефоны еще не испустили дух, понимают, что их положение может стать еще более сложным из-за объявленного притока афганских беженцев и раздраженности в Европе по этому поводу. Харикар час за часом отслеживает информацию на найденном им литовском сайте на английском языке. "Неужели все мы здесь, кто бежит от джихадистов ИГИЛ* или от "Боко харам"*, стоим меньше афганцев?" Этот 30-летний электрик из Иракского Курдистана задыхается от волнения. Чувство страха заполнило комнату. Последние новости недобрые: власти Литвы при поддержке Евросоюза видят в них прежде всего игрушку мести Минска", - указывает автор статьи.

(...) "В понедельник, 23 августа, главы трех стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония) и Польши, также пострадавшей от прибытия мигрантов из Белоруссии, вернулись к рассмотрению этого вопроса. В совместном заявлении они выразили поддержку белорусскому "631 политзаключенному", но ни словом не обмолвились о судьбе просителей убежища на их территории, - отмечает журналистка. "Речь идет не о миграционном кризисе, а о гибридной операции, политически организованной режимом Александра Лукашенко, чтобы отвлечь внимание от растущих нарушений прав человека и гражданских прав со стороны режима", - пишут четыре лидера, призывая к "политической и оперативной" поддержке со стороны ЕС и НАТО".

"На воротах лагеря в Алитусском районе мигранты вывесили неуклюже написанное красным фломастером на английском языке на мешковине рукописное послание. "Мы не являемся политическим оружием, посланным Белоруссией. Мы понятия не имеем о том, что здесь происходит". Но куда бы они ни посмотрели, они натыкаются на еще одно послание, написанное на трех языках, литовском, английском и русском: "В 2021 году на территории Литовской Республики не было одобрено ни одного прошения об убежище", - резюмирует Изабель Мандро.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ