Что стало с триллионом долларов, который США потратили на войну в Афганистане?

"Много денег ушло непосредственно на войну, относительно мало - на восстановление страны. Миллиарды были потрачены впустую. Соответственно, после ухода американцев в Афганистане мало что останется", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"По данным Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), на сегодняшний день война обошлась американцам почти в 1 трлн долларов. Из них подавляющее большинство (837 млрд) было потрачено на войну, а 133 млрд заявлены как расходы на восстановление".

"Но даже из расходов на восстановление большая часть пошла на обеспечение безопасности страны. Около 89 млрд долларов было потрачено на обучение афганских солдат, борьбу с наркоторговлей и поддержание мира. Около 36,3 млрд (3,7% от общих расходов) было направлено на развитие страны, в частности, на инфраструктурные проекты, социальные программы или систему здравоохранения. И здесь часть денег также пошла на борьбу с наркоторговлей. Расходы правительства США на проекты гуманитарной помощи ограничились 4,2 млрд долларов", - говорится в статье.

"Расследовательская платформа ProPublica собрала отчеты надзорного ведомства, которое изучает растраты, мошенничество или нецелевое использование денег налогоплательщиков. Так, в отчете SIGAR за 2015 год было установлено, что, несмотря на 8,2 млрд долларов, которые США потратили в Афганистане на борьбу с наркоторговлей, эта страна по-прежнему является крупнейшим в мире производителем опиума. Бизнес по производству опия, из которого, помимо прочего, изготавливают героин, считается второй по значимости отраслью экономики Афганистана - после военного сектора", - пишет издание.

"Несмотря на выделение дополнительных 700 млн, ситуация не изменилась. По данным экспертов, более 60% доходов "Талибана"* поступало от выращивания опиумного мака еще до прихода к власти. Теперь же они контролируют страну, которая, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), отвечает за 85% мирового производства опиума".

"Согласно расследованию ProPublica, другие дорогостоящие американские проекты также провалились: 2 млрд долларов США вложили в строительство дорог, которые афганцы вряд ли смогут обслуживать самостоятельно из-за отсутствия средств и технических навыков. 660 млн было вложено в бронетехнику, но афганцы не были достаточно подготовлены для ее обслуживания и ремонта", - говорится в публикации.

"Тем не менее, усилия американцев в Афганистане были не совсем напрасными, - отмечает NZZ. - Так, они приложили большие усилия для образования афганских детей, особенно девочек. Агентство США по международному развитию (USAID) инвестировало около 1,3 млрд долларов в образовательные проекты, в частности, в выпуск учебников, стипендии и курсы подготовки к университету для девушек или общее улучшение системы образования".

"После вступления в страну американцев уровень посещаемости школ значительно вырос. Однако большая разница между мальчиками и девочками сохранилась".

"Другие показатели, такие как детская смертность и средняя продолжительность жизни, также улучшились за время американского присутствия в стране, но соответствующие тенденции наблюдались и до прихода США. Другие позитивные изменения, такие как увеличение ВВП, вряд ли будут устойчивыми, поскольку экономика Афганистана зависит от военной промышленности и выплат помощи. Как пишет The New York Times, за последние годы бедность в стране выросла, и она остается высокой".

"Боевые действия на Ближнем Востоке, вероятно, приведут к большим последующим расходам для американцев. Так, по оценке американского Университета Брауна, все военные операции после 11 сентября 2001 года (то есть включая войну в Ираке и антитеррористические миссии в других странах) обойдутся налогоплательщикам примерно в 6,4 трлн долларов".

"Дорого (ориентировочно 925 млрд) обойдется, например, выплата процентов по триллионам, потраченным на боевые действия. Медицинское обслуживание ветеранов в будущем обойдется еще как минимум в триллион долларов".

"Захват власти талибами* показал: дорого обученным афганским вооруженным силам пришлось признать поражение в рекордно короткие сроки. Коррупция, плохое управление и отсутствие боевого духа - вот лишь некоторые из причин, по которым вложенные деньги не принесли ожидаемого успеха. Но и многие проекты по восстановлению Афганистана не окупились. Эффект от присутствия США в Афганистане, вероятно, оказался неустойчивым во многих районах", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации