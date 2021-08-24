Ким Чен Ын похудел. Но в Северной Корее никому не разрешается говорить об этом

"Жителям Северной Кореи запрещают сплетничать о похудении Ким Чен Ына, это считается реакционным. Но есть и официальное объяснение его похудения: Ким проходит через все трудности вместе со своим народом", - пишет немецкий журнал Stern.

"Руководство Северной Кореи, по-видимому, прямо предупреждает своих граждан о недопустимости сплетен о похудении Ким Чен Ына и домыслов о состоянии его здоровья. Как сообщает радио Radio Free Asia со ссылкой на неназванные источники в Северной Корее, такие слухи классифицируются как "реакционный акт". В стране Кима это означает, что любого, кого поймают на сплетнях, вероятно, будет ждать драконовское наказание".

"Впрочем, есть и официальное объяснение исчезновению килограммов: дескать, Ким здоров, а его недавняя потеря веса показывает, что он страдает вместе со своим народом. Это якобы проявление солидарности с народом и страной. Ведь помимо хронической нехватки продовольствия, жители Северной Кореи сейчас страдают и от глобальной пандемии коронавируса", - говорится в публикации.

"Слухи появились после того, как в июне после длительного отсутствия Ким появился на публике заметно похудевшим. "Впервые власти видят необходимость в том, чтобы группы наблюдения в каждом районе объясняли, что у Верховного лидера нет проблем со здоровьем", - цитируется источник. С другой стороны, многие граждане испытали скорее облегчение, так как прежний вес диктатора они считают гораздо более рискованным для его благополучия", - передает издание.

"Несмотря на все настоятельные предупреждения, здоровье Кима все-таки обсуждают на встречах соседей с группами наблюдения, а также с представителями властей. Уже одно это, очевидно, является важным поворотным моментом. Ведь, как указал другой источник, во времена деда Ким Чен Ына - Ким Ир Сена - публичное обсуждение состояния его здоровья было столь же немыслимым, как и в эпоху отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира, который умер в 2011 году", - пишет Stern.