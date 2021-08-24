Охота за привидениями переживает бум во время пандемии

"С начала пандемии все больше людей стали испытывать ощущение, что их преследуют призраки. И да, действительно, есть охотники за привидениями, которые пытаются им помочь", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Иногда он чувствует руку на своей спине или плече, рассказывает отец семейства. Или посуда ни с того ни с сего падает со стола. Однажды кто-то ударил его сына по руке, когда тот попытался открыть холодильник. И это постоянное ощущение чьего-то присутствия: "Иногда я чувствую, что кто-то сидит рядом со мной или идет позади меня, хотя там никого нет. Это действительно пугает", - говорит мужчина. Семья живет в доме в центре Гельзенкирхена уже шесть лет. Они не хотят говорить свои имена, опасаясь, что их посчитают сумасшедшими. "Моя жена хотела, чтобы мы никому об этом не говорили", - говорит отец. Но 15-летняя дочь настаивала на том, чтобы обратиться за помощью, и наткнулась в интернете на Ghosthunters NRW, команду из четырех охотников за привидениями - и они их последняя надежда", - повествует издание.

"По всей Германии такие команды выезжают на вызовы со своим оборудованием, чтобы попытаться отследить необъяснимые явления. Особенно с начала пандемии коронавируса сверхъестественные явления, похоже, участились. Но существуют ли призраки на самом деле?".

"Да, говорит Вальтер фон Лукаду. "По крайней мере, в сознании людей". Лукаду считается ведущим исследователем в области парапсихологии. В 1989 году физик и психолог основал Центр парапсихологических консультаций во Фрайбурге. По его словам, ежегодно туда обращаются около 3 тыс. человек, переживших необычный или необъяснимый опыт и ищущих поддержки в его преодолении. Лукаду изучает паранормальные истории и пытается объяснить их научными методами. Зачастую они представляют собой так называемые "расстройства восприятия телесности", похожие на психосоматические заболевания. Только они происходят вне тела. "Вы чувствуете себя некомфортно в своем теле, и некоторые люди воспринимают это как аномалии в окружающей среде, как привидение". Но пока это не изучено подробно", - говорится в статье.

"По словам Лукаду, сообщения о привидениях участились во время пандемии. Некоторые охотники за привидениями тоже сообщают об увеличении числа обращений. Объяснения этому разные. В то время как Лукаду подозревает, что в основном молодые люди во время локдауна стали страдать от нарушения восприятия телесных проявлений, баварский охотник за привидениями Даниэль Бирсак, например, сделал другое наблюдение: по его мнению, увеличение числа сообщений о призраках совпадает с ростом популярности мистических сериалов. "Часто сценарии, о которых рассказывают люди, похожи на те, что показывают по телевизору", - говорит Бирсак. И охотники за привидениями также берут пример с сериалов, особенно с американского сериала "Охотники за привидениями".

"Сначала они проводят измерения, пытаются найти рациональные причины таинственных явлений, чтобы исключить существование призрака - или, если не удастся прояснить ситуацию, установить с ним контакт. Некоторые группы специализируются на заброшенных зданиях и развалинах замков, другие исследуют частные дома. Охотники за привидениями обычно предлагают свои услуги бесплатно. Многие команды существуют за счет пожертвований", - поясняет издание.

"В Гельзенкирхене четыре участника Ghosthunter NRW распаковывают свое оборудование: фото- и видеокамеры, датчики движения, инфракрасные термометры и устройство для измерения электромагнитных полей. Мелани Шиндлер основала группу в 2011 году. Сначала ее команда проводит основные измерения во всей квартире. (...) "Кабели в стенах древние и, вероятно, совершенно неизолированные, с годами это может дать о себе знать", - таков их первый вывод. Ощущение холодка можно объяснить плохо изолированными окнами. "Такими могут быть рациональные причины паранормальных наблюдений", - говорит Шиндлер".

"При этом измерительные устройства могут выйти из строя по разным причинам. Например, когда сосед разговаривает по телефону. Только если можно доказать, что призраки могут давать о себе знать с помощью электромагнитного напряжения, отклонения на приборах можно будет интерпретировать как реакцию призрака. А такого доказательства не существует".

"Попытки установить контакт с призраками намного старше всех мистических сериалов, - пишет Süddeutsche. - Вера в призраков существует столько же, сколько существуют люди. Духи природы, души умерших или сверхчеловеческие существа - встречи и контакты с ними можно найти во всех культурах и эпохах. Например, римский историк Плиний Младший почти 2 тыс. лет назад описывал изучение привидений в древних Афинах. В Англии XIX века создавались общества и клубы для исследования подобных явлений; среди их наиболее известных сторонников были писатель Чарльз Диккенс и физик Уильям Крукс. В Германии Иоганн Вольфганг фон Гете был впечатлен рассказами о полтергейсте в Тегеле. Он его не обнаружил, но увековечил в своем "Фаусте". Во второй половине XIX века вошли в моду спиритические сеансы: люди искали контакта с умершими с помощью перевернутого стакана и круга с буквами или общения через медиума. В 1981 году матерящийся призрак "Чоппер" в стоматологической клинике под Регенсбургом не давал покоя специальной комиссии криминальной полиции, пока не выяснилось, что это было надувательство".

(...)

"Серьезно отнестись к страхам людей, попытаться помочь тем, кого в противном случае быстро причислят к сумасшедшим, - вот что движет многими охотниками за привидениями. Другим стимулом является поиск доказательств того, что после смерти что-то есть".

"Через три с половиной часа охотники за привидениями в Гельзенкирхене закончили свою работу. Они собирают вещи, несколько разочарованы. Пока результаты их "не впечатлили". Но, возможно, что-то удастся обнаружить на видео-, фото- и звукозаписях. Им потребуется неделя, чтобы изучить материал. "Всегда нужно быть осторожным с тем, что вы говорите своим клиентам, чтобы они не испугались еще больше. Поэтому чаще всего мы немного скрытны", - говорят охотники за привидениями. Они осознают свою ответственность. Но парапсихолог Лукаду сомневается именно в этом. Он видит проблему в том, что к людям приходят охотники за привидениями без психологической и медицинской подготовки и, возможно, лишь усиливают их страхи".

"Впрочем, этнолог Алекса Вашкау во время работы над книгой об охоте за привидениями познакомилась с командами, которые в сложных случаях привлекают и психологов. А также теми, кто приводят людям "железные доказательства" того, что для паранормальных явлений можно найти только естественные объяснения. Некоторые команды охотников за привидениями рекомендуют людям посещать группы психологической помощи, а не заниматься изгнанием призраков. Ghosthunter NRW тоже подчеркивают, что они советуют обращаться за медицинской помощью, если замечают, что у клиента есть серьезные психологические проблемы", - пишет Süddeutsche.