24 августа 2021 г. Р. Ти. Уотсон и Эрик Шварцел | The Wall Street Journal Голливудские фильмы наводняют пиратские сайты всего через несколько часов после премьеры "Миллионы людей смотрят в хорошем качестве пиратские онлайн-версии лучших голливудских фильмов раньше, чем когда-либо, после их премьеры, что подрывает потенциальные продажи билетов и увеличение числа подписчиков на фоне того, как индустрия все больше открывается для стриминга", - передает The Wall Street Journal. "Копии нескольких самых популярных фильмов года, от "Отряда самоубийц" и "Годзиллы против Конга" до "Круиза по джунглям" и "Черной вдовы", почти сразу после премьеры взлетели на верхние строчки чартов самых скачиваемых фильмов на пиратских сайтах (...), по данным организаций по отслеживанию пиратства. "Черная вдова" на протяжении трех недель после выхода 9 июля была фильмом, подвергшимся наибольшему пиратству в мире, согласно TorrentFreak, сайту, который отслеживает пиратскую деятельность, в то время как копии "Круиза по джунглям" распространились в интернете всего через несколько часов после его цифровой премьеры в том же месяце", - пишет газета. "Скорость доступа к нелегальным копиям новых фильмов DVD-качества - явление недавнее. Раньше высококачественные дубликаты чаще всего появлялись на пиратских сайтах через несколько месяцев после выхода фильма на экраны. Иногда можно было загрузить некачественные версии, но они зачастую записывались людьми в кинотеатрах на видеокамеры или мобильные телефоны, и многие считали их негодными для просмотра", - напоминает издание. "Эксперты по пиратству и руководители кинотеатров говорят, что быстрое распространение нелегальных копий более высокого качества угрожает доходам, которые студии и потоковые сервисы могут получать в кассах и за счет роста числа подписчиков". (...) "Хотя эксперты по киноиндустрии и пиратству говорят, что трудно отследить, как недавно принятые студиями стратегии цифрового распространения фильмов повлияли на общий объем пиратства, данные показывают, что пандемия спровоцировала его рост. "Мы начали наблюдать массовый всплеск, когда начались локдауны", - констатирует Энди Чаттерли, исполнительный директор службы отслеживания пиратства Muso (...). "Netflix без пароля" - так основатель TorrentFreak Эрнесто Ван Дер Сар называет пиратские сайты". "Актриса Скарлетт Йоханссон и ее команда назвали проблемы пиратства причиной, по которой они не хотели одновременно выкладывать "Черную вдову" на Disney +, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Это было одно из разногласий, которое привело к срыву переговоров о зарплате звезды, в результате чего Йоханссон подала в суд на студию в начале этого месяца, - говорится в статье. - (...) Подозрения владельцев кинотеатров о пиратстве в отношении "Черной вдовы" возникли, когда общие сборы в первые выходные после выхода фильма не оправдало ожиданий, основанных на хорошей посещаемости предварительных просмотров в четверг вечером. (...)", - говорится в статье. (...) "Основные премьеры 2021 года столкнулись с высокой степенью пиратства, даже если они показывали хорошие результаты в кинотеатрах. Фильм Warner Bros. "Заклятие 3: По воле дьявола" собрал в кинотеатрах солидные 201,4 млн долларов, но также в июне стал самым часто незаконно просматриваемым фильмом в мире, по данным Muso, с 9,2 млн нелегальных скачиваний, из которых более 1,1 млн из США. (...) Во многих случаях фильмы, ставшие объектом пиратства, выпускались одновременно онлайн и в кинотеатрах", - отмечается в публикации. (...) "За кадром продюсеры, руководители и звезды выражают озабоченность по поводу этой проблемы. Ранее в этом году, по словам людей, знакомых с этим вопросом, высокий уровень глобального пиратства в отношении "Годзиллы против Конга" удивил руководителей студии Warner Bros. По данным Muso, люди незаконно скачали фильм более 34 млн раз. Когда Disney выпустил на Disney + "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях, десятки тысяч человек одновременно и раздавали - делились нелегальной копией - и скачивали фильм бесплатно - менее чем через день после его выпуска, согласно сайтам отслеживания пиратства. Компания Disney, которая взимала с пользователей Disney + дополнительные 30 долларов за просмотр фильма на своей платформе, заявила, что в первые выходные получила 30 млн долларов от подписчиков", - передает газета. (...) "Голливуд, осваивающий стриминг, позволил почти мгновенно делиться копиями с субтитрами. В прошлом зарубежная аудитория обычно изо всех сил пыталась получить высококачественные релизы с субтитрами. Теперь Disney + и HBO Max могут предлагать фильмы и телешоу на более чем десяти языках, предоставляя нелегальным скачивателям готовые версии для иностранной аудитории. Так, Disney + недоступен в Китае, и "Черная вдова" там не выходила, но поклонник Marvel Кевин Хэ, 25-летний студент из Пекина, сумел его посмотреть, загрузив высококачественную версию почти сразу после премьеры фильма в США. Найдя ссылки на фильм на онлайн-форуме (...), рассказывает Хэ, он обнаружил несколько копий "Черной вдовы", воспроизведенных с разным уровнем качества. Версия, которую он скачал, не содержала китайских субтитров, но, по его словам, он легко нашел субтитры, которые можно было наложить на его нелегальную копию". (...) "Рич Гельфонд, исполнительный директор сети кинотеатров IMAX Corp., считает, что рост пиратства и снижение доходов могут оказать большое влияние на Голливуд. "Это ограничит то, насколько качественный контент будет создаваться и распространяться", - считает он. Хотя точно неизвестно, насколько пиратство повлияло на решения студий, некоторые из них пересматривают стратегии онлайн-релизов, разработанные в прошлом году. Ранее в этом месяце AMC Entertainment Holdings Inc., крупнейшая сеть кинотеатров страны, заявила, что заключила сделку с Warner Bros. на следующий год, гарантирующую, что фильмы студии будут пользоваться эксклюзивным правом показа в кинотеатрах в течение 45 дней, прежде чем появятся онлайн. Это соглашение ознаменовало отказ от существующей стратегии одновременного выпуска", - подчеркивается в статье. "Disney заявил, что продолжит выпуск фильмов как онлайн, так и в кинотеатрах, принимая решение по каждому фильму. Его следующий фильм Marvel - "Шан-Чи и легенда десяти колец" - будет показываться только в кинотеатрах", - заключает издание. В написании статьи приняли участие Йоко Кубота и Раффаэле Хуанг Источник: The Wall Street Journal