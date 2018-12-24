Внезапная смерть в расцвете лет: загадочные смерти генералов в России

"Тот, кто служит Отечеству в военной форме, должен принимать в расчет, что его работа порой влечет за собой риски, от которых избавлены мужчины и женщины гражданских профессий, - пишет на страницах издания Focus журналист Борис Райтшустер. - Однако обычно такой риск снижается вместе с повышением по службе или увольнением в запас. (?) Тем больше удивляют загадочные смерти генералов в Москве, которые вызывают сегодня определенные неприятные чувства в армейских кругах".

Так, домыслы вызвала недавняя смерть генерал-полковника Игоря Коробова, главы могущественной военный спецслужбы ГРУ, скончавшегося в возрасте 62 лет. "Официальная причина смерти: "долгая тяжелая болезнь". За закрытыми дверями речь шла об онкологии - что уже является необычным, так как причиной смерти большинства других военных и чиновников, скончавшихся в расцвете сил, называют сердечные заболевания", - отмечает автор статьи.

"Покрыты тайной и похороны Коробова", - повествует журналист. - (...) Вместо военного мемориального кладбища в подмосковных Мытищах генерал-полковник покоится теперь на Троекуровском кладбище, где обычно хоронят гражданских. Отсутствие на траурной церемонии президента Путина и премьера Медведева также вызвало недовольство среди ветеранов ГРУ".

"Ранее Коробову пришлось пожинать насмешки - из-за дилетантского исполнения отравления перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. (...) Над ГРУ смеялся весь мир", - напоминает Райтшустер.

"Умереть в расцвете лет было суждено и предшественнику Коробова, генерал-полковнику Игорю Сергуну, - продолжает автор статьи. - По первоначальным данным, отец двух дочерей внезапно скончался 3 января 2016 года в доме отдыха в Подольске - согласно официальной информации, от инфаркта. В возрасте 59 лет. Позднее американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor сообщила, что Сергун умер в Ливане еще 1 января".

Генерал-майор Сергей Мишанин застрелился в своем кабинете 21 июля 2014 года. И Сергун, и Мишанин, пишет издание, участвовали в операциях на востоке Украины.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов, говорится далее, погиб в Сирии в возрасте 51 года - в российских СМИ речь шла о "случайной" смерти во время обстрела.

27 декабря 2015 года умер генерал-майор Александр Шушукин, официальная версия смерти: остановка сердца. "Он командовал захватом Крыма и поэтому знал, как и немногочисленные другие, о методах, которые тогда были применены", - указывает журналист.

Генерал-полковник Андрей Сердюков по разным версиям получил серьезные травмы в автокатастрофе или при стрельбе на учениях. "Официально он еще жив, но ходят слухи, что он мертв", - говорится в статье.

"Неужели медицина в России провалена настолько, что не может обеспечить раннюю диагностику и своевременное лечение руководителей такого уровня?", - прокомментировал смерть Игоря Коробова Леонид Невзлин, критик Кремля и бывший вице-президент концерна ЮКОС.

"Судя по всему, в ГРУ предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход", - передает издание содержание статьи блогера под ником "Наблюдатель" о прошедшем 6 октября в министерстве обороны РФ секретном совещании по провалам российской военной разведки.

"Верные Кремлю СМИ пытаются развеять сомнения, связанные с этими смертями, - пишет Райтшустер в заключение. - "Бред не хочу комментировать", - цитирует газета "Аргументы недели" реакцию одного из ветеранов ГРУ на сообщения о зачистке в военной спецслужбе. Подобные коварные слухи, по его словам, ходили и ранее. (...) При этом, сказал собеседник издания, уже установлено, что смерть в автокатастрофе первого заместителя начальника ГРУ генерал-полковника Юрия Гусева действительно была несчастным случаем. А в смерти генерал-майора ГРУ Юрия Иванова, утонувшего в 2010 году в Средиземном море во время командировки в Сирию, виновата природа, а именно сильное течение".