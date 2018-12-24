Спустя 30 лет обнаружено удостоверение "Штази" на имя Путина: почему этим возмущен Кремль

То, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков так быстро отреагировал и отреагировал вообще на обнаружение в архивах "Штази" удостоверения на имя Путина, говорит о серьезном отношении Кремля к этой находке, пишет немецкий журнал Focus .

"Это, возможно, связано с тем, что с тех пор, как в новогоднюю ночь 1999 года Путин поселился в Кремле, контролируемые российские СМИ приложили много усилий для того, чтобы приукрасить прошлое нового президента, находившегося на службе в ГДР в качестве офицера КГБ в период с 1985 по 1990 год, - полагает автор статьи Борис Райтшустер. - Так, его тогдашний руководитель Лазарь Матвеев представил в полуофициальной биографии Путина сценарий, как из триллера: "ГДР мы использовали как плацдарм, - хвастался он. - Вся наша деятельность была направлена на Запад".

Новая находка целиком и полностью не вписывается в эту тщательно поддерживаемую легенду о работе в стиле Джеймса Бонда, отмечает журналист. "О том, насколько абсурдным является представление о захватывающей жизни агента в спокойном Дрездене в тылу ГДР, свидетельствуют документы "Штази", имеющиеся в распоряжении Focus. (...) Согласно документам, рабочие будни Путина были скорее скучными и банальными: шпионская работа, контроль над убеждениями и жалобы на неисправное телефонное соединение", - передает издание.

"Как следует из документов, вместо того, чтобы проникать в дела Запада, сотрудники КГБ скорее были заняты тем, что обеспечивали жильем своих товарищей из России, - повествует Райтшустер. - С помощью минипередатчика они должны были следить за передачей в ГДР одной запрещенной диссидентской книги. Во время конспиративной операции они устанавливали камеры у предполагаемых врагов, которые якобы шпионили за военными объектами - чтобы потом выяснить, что это были сборщики металлолома".

"Особенно пикантной миссией, очевидно, было "пресечение попыток контакта" одного "оператора из Дрездена". Его проступок заключался в побуждении находившихся в ГДР служащих советской армии к просмотру "видеокассет с порнографическим содержанием". Путину и его коллегам пришлось выехать по тревоге, когда "гость с Запада" открепил небрежно установленный на диване жучок. Сразу же "были приняты все меры, чтобы снова завладеть техникой", - говорится в статье.

"В Москве ходит легенда о том, что Путин руководил из Дрездена сетью агентов, которую разоблачили ко времени воссоединения Восточной и Западной Германии, - продолжает журналист. - Возможно, документы "Штази" после его карьеры в Кремле были "вычищены". Но более вероятно, что роль Путин была лишь незначительной - на большинстве документов стоит подпись его шефа".

"Его тогдашняя ассистентка - которую прозвали "Балкон" из-за объема груди - сдружилась с женой Путина Людмилой. В конце 2011 года стало известно, что именно "Балкон" работала на службу внешней разведки ФРГ (BND) - и проболталась, о чем ей тогда якобы плакалась Людмила Путина: о легкомысленных выходках, изменах и побоях со стороны своего мужа".

Обнаруженное удостоверение "Штази" скорее имеет символическое значение, однако, отмечает автор статьи, время, проведенное в ГДР, наложило отпечаток на будущего президента. В частности, влияние на него оказал "травматичный опыт", который Путин пережил во время протестов граждан ГДР. "Абсолютно очевидно, что демонстрации против власть имущих, будь они в Киеве или Москве, вызывают у него дискомфорт, если не сказать страх. То, что в далекой ГДР Путин, в отличие от большинства своих сограждан на родине, ощутил гласность и перестройку скорее как угрозу, нежели освобождение, вероятно, является одной из причин его склонности к авторитарному стилю правления", - заключает Райтшустер.