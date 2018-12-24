Возвращение к Рождеству

"Несмотря на накладываемые веками дополнения - сначала религиозные, а потом и потребительские - старинному языческому, а затем христианскому празднику все еще есть что нам сказать о весьма актуальных вопросах", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Элеонора Сульсер.

"В Евангелии Иисус рождается тогда, когда его родители находятся в поездке. Вскоре ему вместе с ними придется бежать от преследований Ирода в Египет. Этот эпизод напоминает о том, что столь занимающая нас сегодня миграция - это очень старая история", - указывает журналистка.

"В период нынешних климатических изменений языческий праздник, предшествовавший христианской интерпретации зимнего солнцестояния, в течение тысячелетий твердит о том, что земля должна отдыхать, что надо соблюдать чередование сезонов и регулярно предоставлять миру перерыв ", - говорится в статье.

"Наконец, в момент, когда женщины в очередной раз берут слово и усиленно требуют равенства, относительно недавно появившаяся "Женская Библия" (книга в двух частях нехудожественного содержания, которая была написана активисткой за женское равноправие Элизабет Кэди Стэнтон и комитетом двадцати шести женщин и опубликована в 1895 и 1898 годах) показала, что нет ни фатальности, ни однозначности в традициях и в истолковании текстов. Пересмотр Рождества и жизни Марии с женской точки зрения и с точки зрения самого текста открывает двери для новых возможностей", - указывает Сульсер.

"Существует множество примеров, проявляющих силу мифа, скрытую под множеством слоев лака. Силу нарратива, который описывает людей и представляет собой просто рассказ о рождении, появлении на свет невинного ребенка, в то время как вокруг него клокочет и бурлит мир, в точности так, как это происходит сегодня", - заключает автор.