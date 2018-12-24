Чечня ссорит Москву с ОБСЕ

"В докладе ОБСЕ Москву атакуют в связи с ситуацией вокруг прав человека в Чечне. Россия полностью все отрицает и готовится к столкновению, которое может завершиться в Международном уголовном суде", - пишет швейцарская газета Le Temps.

Доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обнародованный в четверг на прошлой неделе, со всей строгостью указывает Москве на тяжкие нарушения прав человека, осуществляемые в последние годы в Чечне. В докладе говорится о кампании массового преследования гомосексуалистов, о множестве случаев применения пыток, похищений и внесудебных расправ со стороны чеченских сил правопорядка", - говорится в публикации.

"ОБСЕ впервые активирует "Московский Механизм" против России. Эта процедура, разработанная и утвержденная в Москве в 1991 году, активируется, когда одно из 57 государств-членов ОБСЕ нарушает свои обязательства и потворствует систематическому совершению преступлений в отношении своих же граждан", - отмечается в статье.

В докладе подчеркивается нежелание России проводить расследование и наказывать виновных, указывает журналист. "Российские власти, уполномоченные вести расследования преступлений в Чечне, судя по всему, не берут на себя подобную ответственность (...). Чечня рассматривается как исключение и как район, где из соображений стабильности допускается существование специального режима безнаказанности".

"Специальный режим", существующий в Чечне, хорошо известен в России. Российские СМИ, в том числе прокремлевские, на все лады обрисовывают "грубость чеченских нравов" и лидера Рамзана Кадырова, который с 2011 года безраздельно правит 1,3 миллионами чеченцев, пишет Гриншпан.

"Привыкший к бахвальству и гротескному поведению Рамзан Кадыров выставляет напоказ свое поклонение Владимиру Путину и называет себя его "пехотинцем", отмечает автор статьи. Его политическое влияние выходит далеко за пределы чеченских границ, и Рамзан Кадыров позиционирует себя как защитника всех мусульман России, пусть даже его авторитет и оспаривается (негромко). Значительная часть российской военной полиции в Сирии состоит из чеченцев и Кадыров ведет свою собственную дипломатию в Персидском заливе с суннитскими руководителями.

За оказанные им услуги Рамзану Кадырову предоставлена полная свобода действий в его бастионе. "Один Кадыров напрямую контролирует органы безопасности [в своем регионе], органы, которые повсюду в других местах получают приказания на федеральном уровне", - отмечает Екатерина Сокирянская, руководитель Российского представительства Международной кризисной группы.

"Чеченский президент приобрел такую значимость, что многие наблюдатели считают, что демонтаж кадыровской системы стал бы гибельным для России", - передает журналист.

"Москва размышляет недолго, выбирая между риском навлечь на себя новую западную критику и даже международное уголовное преследование в Гааге, и тем, чтобы "ослабить" один из ключевых столпов режима", - указывает Гриншпан.

В ответ на доклад Россия выражает свою "убежденность в том, что требования и обвинения в отношении гуманитарной ситуации являются пристрастными и необоснованными. Более того, они ясно свидетельствуют о политике "двойных стандартов" ОБСЕ, которые лишь усиливают ее деградацию", - так отреагировал постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Владимир Жеглов.